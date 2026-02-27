Ungarn-Vorwurf: Kiew will „Waffen und Geld“ für Öl

Der Streit um die Druschba-Pipeline schwelt schon länger. Neben Ungarn wirft auch die Slowakei der Ukraine vor, Öllieferungen zurückzuhalten und die Nachbarn damit zu erpressen. Kiew hat die Pipeline bereits mehrfach angegriffen, zuletzt wurde eine Pumpstation der Leitung in Russland attackiert. Der Durchfluss war daher schon öfter unterbrochen. Den aktuellen Lieferstopp begründet die Ukraine aber mit Reparaturarbeiten nach Schäden an der Leitung durch russische Angriffe Ende Jänner.