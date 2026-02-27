Feuerwehr im Großeinsatz: Brand in Wiener Wohnhaus

Feuer greift auf das Dach über

„Das Feuer hat offenbar in einem Wohnhaus seinen Ursprung genommen und bereits die Dachkonstruktion erreicht“, erklärt Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer gegenüber der „Krone“. Noch gebe es keine gesicherten Informationen über Verletzte. „Die Kollegen sind derzeit vor Ort im Einsatz.“