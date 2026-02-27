Feuerwehr im Großeinsatz: Brand in Wiener Wohnhaus

Die Wiener Berufsfeuerwehr ist am Freitagvormittag nach einem Wohnungsbrand mit einem Großaufgebot in Wien-Simmering. Ersten Informationen zufolge sollen sich die Flammen auch auf das Dach ausgebreitet haben. Die Brandursache ist bislang unbekannt.
Dichter Rauch steigt aktuell über der Trinkhausstraße auf und ist schon von weitem sichtbar. Flammen sollen ersten Informationen zufolge aus einem Wohnhaus geschlagen haben. Das Feuer dürfte bereits auf das Dach übergegriffen haben.
Feuer greift auf das Dach über
„Das Feuer hat offenbar in einem Wohnhaus seinen Ursprung genommen und bereits die Dachkonstruktion erreicht“, erklärt Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer gegenüber der „Krone“. Noch gebe es keine gesicherten Informationen über Verletzte. „Die Kollegen sind derzeit vor Ort im Einsatz.“
Florianis im Großeinsatz
Binnen Minuten rückte die Feuerwehr zu einem Großeinsatz aus. Details über die Evakuierung des Wohnhauses sowie mögliche Verletzte liegen derzeit noch nicht vor. Auch die Ursache des Brands ist Gegenstand von Ermittlungen.
