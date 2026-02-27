236,5-m-Flug: Lamparter am Kulm zur Halbzeit vorne

Greiderer beendet am Kulm seine Karriere

Seinen Abschied vom aktiven Sport gibt am Kulm Lukas Greiderer. Der 32-jährige Tiroler beendet seine Karriere ausgerechnet bei der Skiflug-Premiere der Kombinierer im Weltcup. „Mein erster (Flug) wird mein letzter sein. Ein neuer Lebensabschnitt fängt an“, sagte Greiderer. Seine größten Erfolge waren eine Olympia-Bronzemedaille 2022 in Peking, Team-Sprint-WM-Gold 2021 in Oberstdorf sowie zwei weitere WM-Bronzemedaillen mit dem Team. Nach seinem 208,5-m-Flug war er happy. „Ich bin erleichtert, so geil, dass ich noch so einen runtergehaut habe.“