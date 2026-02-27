Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nordische Kombination

236,5-m-Flug: Lamparter am Kulm zur Halbzeit vorne

Ski Nordisch
27.02.2026 11:24
Johannes Lamparter
Johannes Lamparter(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Johannes Lamparter hat am Freitag bei der Skiflug-Premiere der Nordischen Kombinierer auf dem Kulm bei Bad Mitterndorf einen 236,5-m-Flug gezeigt und geht als Leader in die 7,5-km-Loipe (16.00 Uhr). Zwar musste der Tiroler bei der Landung in den Schnee greifen, dennoch geht er im Kompaktbewerb sechs Sekunden vor dem überraschenden Franzosen Marco Heinis und zwölf vor dem Finnen Ilkka Herola ins Rennen.

0 Kommentare

Zweitbester Österreicher war nach einem 203-m-Flug Thomas Rettenegger als Neunter (+36 Sek.) vor Lukas Greiderer (11./208,5). Letzterer beendet am Freitag seine Karriere. Lamparter ist damit nicht nur auf Kurs Tagessieg, sondern könnte sich auch die kleine Kompakt-Weltcupkugel sichern. Zudem könnte der dreifache Olympia-Medaillengewinner auch im Gesamtweltcup einen weiteren Schritt in Richtung großer Kristallkugel machen.

Greiderer beendet am Kulm seine Karriere
Seinen Abschied vom aktiven Sport gibt am Kulm Lukas Greiderer. Der 32-jährige Tiroler beendet seine Karriere ausgerechnet bei der Skiflug-Premiere der Kombinierer im Weltcup. „Mein erster (Flug) wird mein letzter sein. Ein neuer Lebensabschnitt fängt an“, sagte Greiderer. Seine größten Erfolge waren eine Olympia-Bronzemedaille 2022 in Peking, Team-Sprint-WM-Gold 2021 in Oberstdorf sowie zwei weitere WM-Bronzemedaillen mit dem Team. Nach seinem 208,5-m-Flug war er happy. „Ich bin erleichtert, so geil, dass ich noch so einen runtergehaut habe.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Nordisch
27.02.2026 11:24
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
148.751 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.655 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
106.651 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2599 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1340 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1219 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Ski Nordisch
Nordische Kombination
236,5-m-Flug: Lamparter am Kulm zur Halbzeit vorne
Krone Plus Logo
Flug-Premiere am Kulm
Olympia-Held Lamparter: „Das war Adrenalin pur“
Krone Plus Logo
Kulm besonderer Ort
Morgenstern: „Ich habe Frieden geschlossen!“
Premiere am Kulm
ÖSV-Adler: „Skispringen kann ein Hundling sein“
Probleme bei Olympia
ÖSV-Athlet legt nach: „Hat mich maßlos geärgert!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf