Latein-Kürzungspläne: Widerstand gegen Wiederkehr

Nach den Vorstellungen von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) soll in der AHS-Oberstufe der Informatikunterricht ausgeweitet und um das Thema Künstliche Intelligenz ergänzt werden. Außerdem will er den Gegenstand „Medien und Demokratie“ einführen. Im Gegenzug sollen je nach Schultyp Lateinstunden bzw. Stunden für die zweite lebende Fremdsprache gekürzt werden – von zwölf auf acht Wochenstunden. Im Falle von Kürzungen muss der Lehrplan adaptiert werden – mit dieser Aufgabe war die Lehrplangruppe betraut.