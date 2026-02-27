Latein-Kürzungspläne: Widerstand gegen Wiederkehr

Weniger Lateinstunden, dafür mehr Künstliche Intelligenz und demokratische Bildung – wie die „Krone“ berichtet hat, will Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) die Lehrpläne in der Oberstufe entrümpeln. Koalitionspartner ÖVP, AHS-Direktorinnen und -Direktoren bzw. die Lehrergewerkschaft sprechen sich dagegen aus. Nun geraten die Planungsarbeiten im Bildungsministerium selbst ins Straucheln. Eine von Wiederkehr eingesetzte sechsköpfige Lehrplangruppe ist geschlossen zurückgetreten.
Nach den Vorstellungen von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) soll in der AHS-Oberstufe der Informatikunterricht ausgeweitet und um das Thema Künstliche Intelligenz ergänzt werden. Außerdem will er den Gegenstand „Medien und Demokratie“ einführen. Im Gegenzug sollen je nach Schultyp Lateinstunden bzw. Stunden für die zweite lebende Fremdsprache gekürzt werden – von zwölf auf acht Wochenstunden. Im Falle von Kürzungen muss der Lehrplan adaptiert werden – mit dieser Aufgabe war die Lehrplangruppe betraut.
Aus Sicht der Latein-Experten „gefährdet die faktische Reduktion des Faches in der gymnasialen Oberstufe die europäische Vergleichbarkeit sowie die Reputation Österreichs als Bildungsstandort“. Latein drohe damit, seine Stellung als zentrales Bildungsfach zu verlieren.
Pläne sollten Ende April vorliegen
Der vorgegebene enge Zeitrahmen sei „nicht vereinbar mit den wissenschaftlichen und fachdidaktischen Qualitätsstandards“, hält die Lehrplangruppe fest. „Die für eine fundierte Lehrplanentwicklung notwendigen Qualitätssicherungsprozesse und Evaluationsschleifen wären unter den gegebenen Bedingungen nicht in ausreichendem Maß durchführbar gewesen.“ Diese Standards seien vom Ministerium selbst beim ursprünglichen Erstellungsprozess eingefordert worden.
Das Ministerium habe auf einer verbindlichen Zusage zur Vorlage eines fertigen Curriculums bis Ende April 2026 bestanden, so die Latein-Experten. „Aus den oben genannten Gründen sieht sich die Lehrplangruppe außerstande, den Auftrag im Sinne ihres wissenschaftlichen und pädagogischen Selbstverständnisses verantwortungsvoll umzusetzen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.