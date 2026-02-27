Vorteilswelt
„I killed Daddy“

Konsole weggenommen: Bub (11) tötet Adoptivvater

Ausland
27.02.2026 10:50
Der elfjährige Mörder am Weg vor ein Gericht. Der Fall hat in den USA landesweit Aufmerksamkeit ...
Der elfjährige Mörder am Weg vor ein Gericht. Der Fall hat in den USA landesweit Aufmerksamkeit erregt und erneut Debatten über den sicheren Umgang mit Schusswaffen in Haushalten mit Kindern ausgelöst.(Bild: 21 News/Screenshot)
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Ein 11-Jähriger aus Duncannon im US-Bundesstaat Pennsylvania hat seinen 42-jährigen Adoptivvater erschossen, weil dieser ihm seine Nintendo Switch weggenommen hatte. Dem Buben droht lebenslange Haft. Seine Mutter ist verzweifelt: „Er ist doch noch ein Kind!“

0 Kommentare

Die Polizei wurde in den frühen Morgenstunden des 13. Jänner in das Wohnhaus der Familie gerufen, wo der Douglas D. mit einer Schussverletzung am Kopf im Bett gefunden wurde. Kurz darauf soll Clayton D. (11) laut Gerichtspapieren gesagt haben: I killed Daddy.“ („Ich habe Papa getötet“, Anm.)

Schlüssel zu Waffenschrank gefunden
Was geschehen war: Ermittler zufolge hatte der Vater dem Buben zuvor seine Nintendo Switch weggenommen und ihn ins Bett geschickt, woraufhin der Elfjährige das Haus nach der Konsole durchsuchte, stattdessen aber den Schlüssel zum Waffenschrank seines Stiefvaters fand.

Der Bub gab an, er sei „wütend" gewesen und habe nicht darüber nachgedacht, was „nach dem Mord ...
Der Bub gab an, er sei „wütend“ gewesen und habe nicht darüber nachgedacht, was „nach dem Mord passieren würde“.(Bild: 21 News/Screenshot)

Der Bub entnahm daraus die darin gelagerte Schusswaffe, lud sie, ging ins Schlafzimmer seines Vaters und drückte ab. Die Mutter des Buben erwachte daraufhin und begriff zunächst nicht, was vorgefallen war. „Ich habe meinen Mann und meinen Sohn verloren“, gab Jillian D. gegenüber der „New York Post“ an. Elf gemeinsame Jahre habe sie mit Douglas D. verbracht, er sei der „erstaunlichste, ein unglaublicher Mann“ gewesen.

Bub droht lebenslange Haft
Der Bub gab später gegenüber den Beamten an, er sei „verärgert“ gewesen und habe nicht darüber nachgedacht, was „nach dem Mord passieren würde“. Er wurde in Handschellen einem Gericht in Perry County vorgeführt. Nach Staatsrecht von Pennsylvania wird er zunächst wie ein Erwachsener wegen Totschlags angeklagt, könnte aber in ein Jugendgericht verlegt werden, wenn sein Anwalt dies beantragt. Er sitzt derzeit in Haft, berichtet „PEOPLE“. Dem Buben droht eine lebenslängliche Haftstrafe.

Mutter Jillian D. ist verzweifelt, will ihrem Sohn trotz allem nicht ihre Liebe entziehen: „Er ist doch noch ein Kind!“ Nur einen Tag vor der grausamen Tat habe die Familie noch gemeinsam den Geburtstag des Buben gefeiert. 

Ausland
27.02.2026 10:50
