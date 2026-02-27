Konsole weggenommen: Bub (11) tötet Adoptivvater

Bub droht lebenslange Haft

Der Bub gab später gegenüber den Beamten an, er sei „verärgert“ gewesen und habe nicht darüber nachgedacht, was „nach dem Mord passieren würde“. Er wurde in Handschellen einem Gericht in Perry County vorgeführt. Nach Staatsrecht von Pennsylvania wird er zunächst wie ein Erwachsener wegen Totschlags angeklagt, könnte aber in ein Jugendgericht verlegt werden, wenn sein Anwalt dies beantragt. Er sitzt derzeit in Haft, berichtet „PEOPLE“. Dem Buben droht eine lebenslängliche Haftstrafe.