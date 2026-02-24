Thema „Impfschutz“ begleitet uns ein Leben lang

„Die Impfung gegen HPV (Humane Papillomaviren) – sie verursachen unter anderem über 90 Prozent aller Fälle von Gebärmutterhalskrebs – wird bis zum vollendeten 30. Lebensjahr empfohlen. Sie ist in Österreich kostenfrei vom 21. bis 30. Geburtstag – jedoch nur, wenn die Erstimpfung bereits bis zum 31.12.2025 erfolgt ist und die Zweitimpfung bis zum 30.06.2026 erfolgt. Vom 9. Lebensjahr bis zum 21. Geburtstag ist die Impfung im Rahmen des Kinderimpfprogramms gratis. Ab 30 Jahren ist sie in der Regel kostenpflichtig“, so der Mediziner. Zwei Impfungen werden nicht immunen Erwachsene bis zum 60. Lebensjahr gegen Varizellen (Feuchtblattern) verabreicht.