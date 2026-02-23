Warum Brot mehr als nur eine Handelsware ist

Während die Preise für Lebensmittel spürbar gestiegen sind, hat die Bundesregierung kürzlich eine Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel wie Brot beschlossen. Ein Signal der Entlastung – und ein Hinweis darauf, welchen Stellenwert Brot in unserer Gesellschaft hat: Laut Statistik Austria liegt der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von Brot und Backwaren bei 51 Kilo. Über 80 Prozent des Brotkonsums erfolgt über Supermärkte und Diskonter, während knapp 14 Prozent in Bäckereien und Konditoreien gekauft werden, wie Daten der AMA zeigen.