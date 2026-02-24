Ermittlungen in NY
Schneeballschlacht eskaliert: Polizei beschossen
Die Schneemassen in New York haben zahlreiche Menschen zu einer Schneeballschlacht motiviert. Doch das Event im Washington Square Park geriet gehörig aus dem Ruder: Weil auch Polizeibeamte mit massiven Schneebrocken beschossen wurden, gibt es nun Ermittlungen. Die Polizeichefin der Metropole ortet „kriminelles Verhalten“.
Die Schneeballschlacht soll im Vorfeld geplant gewesen sein, wie mehrere US-Medien berichten. Doch dass das Event strafrechtliche Ermittlungen nach sich ziehen sollte, damit hatten sich die Organisatoren wohl eher weniger gerechnet.
Auf Videos, die in sozialen Medien geteilt wurden, ist zu sehen, wie Polizisten, die auf einem Gehweg im Park auf und ab gehen, mit Schneebällen beworfen werden. Nachdem sie von zahlreichen Geschossen getroffen wurden, reibt sich einer der Beamten die Augen. Doch die Angreifer hören auch da nicht auf. Zeitweise versuchen sich die uniformierten Opfer hinter Säulen eines Gebäudes zu verstecken, allerdings mit wenig Erfolg.
Hier ist das Video von der Schneeball-Attacke auf die Polizisten zu sehen:
Polizisten mussten ins Krankenhaus
Wie die „Washington Post“ berichtete, mussten mehrere Beamte sogar ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie von Schneebällen im Gesicht getroffen wurden. Jessica Tisch, die Polizeikommissarin der Stadt, nannte das Verhalten „schändlich“ und „kriminell“ – sie versprach, dass Ermittlungen eingeleitet werden.
Exekutive: „War kein harmloser Spaß“
„Was wir heute im Washington Square Park gesehen haben, war kein harmloser Spass – es war ein vorsätzlicher, ungeheuerlicher und gefährlicher Angriff auf uniformierte Polizeibeamte“, erklärte Scott Munro, der Präsident der New Yorker Polizeigewerkschaft, nach dem Vorfall. Der Bürgermeister Zohran Mamdani und der Bezirksstaatsanwalt wurden dazu aufgerufen, „sicherzustellen, dass jeder, der für dieses illegale Verhalten verantwortlich ist, strafrechtlich verfolgt wird“. „Unsere Polizistinnen und Polizisten verdienen Sicherheit. Sie verdienen Schutz. Und sie verdienen Respekt. Sie verdienen es sich jeden einzelnen Tag“, führte Munro aus.
Die Polizisten wurden gerufen, als die Schneeballschlacht außer Kontrolle geraten war, wie die „New York Post“ berichtete. „Es war das reinste Chaos“, wurde ein Teilnehmer des Events zitiert. Demnach sollen auch Polizeiautos und weitere Fahrzeuge ins Visier geraten sein.
