40 Tage ganz ohne Zucker: Smoothies als Rettung!

Zeit für eine erste, kleine Zwischenbilanz. Und für die Erkenntnis: Der menschliche Körper ist faszinierend; auch, was seine Fähigkeiten betrifft, sich zu erholen und zu regenerieren. Nach sechs Tagen ohne Kaffee – zur Erinnerung, es waren vorher gut sieben bis acht pro Tag, vom Cappuccino bis zum Espresso – hat sich das Befinden schon fast wieder eingependelt; die Müdigkeit nimmt ab, die Kopfschmerzen bleiben aus. Viel Wasser trinken lenkt ab und spült. Wirklich erstaunlich!