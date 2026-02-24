Polizei-Skandal in Rom: Carabinieri unter Verdacht

Diebstähle liefen vier Monate lang

Die Diebstähle sollen über einen Zeitraum von rund vier Monaten begangen worden sein. Ermittelt wurden mindestens 90 Einzelfälle. Ziel der mutmaßlichen Täter war es offenbar, kleinere, unauffällige Waren zu entwenden, die sich jedoch im Laufe der Zeit zu einem erheblichen Schaden summierten.