Schwerer Diebstahl
Polizei-Skandal in Rom: Carabinieri unter Verdacht
Ein Skandal erschüttert die Polizei in Rom: Ermittlungen haben ein mutmaßlich organisiertes Diebstahlsystem ans Licht gebracht, an dem 44 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Verdächtigt werden auch 21 Angehörige der Polizei und der Carabinieri.
Die Beamten sollen gemeinsam mit einer Kassierin eines eleganten Einkaufszentrums am Hauptbahnhof Termini wiederholt Waren im Gesamtwert von rund 184.000 Euro entwendet haben, teilten die Ermittler am Dienstag mit.
Kassiererin steckte mit Beamten unter einer Decke
Videoaufnahmen eines privaten Sicherheitsunternehmens zeigen, wie die Kassierin die Ware vorbereitete und anschließend an die Polizisten übergab. Betroffen waren Kleidung, Taschen, Schuhe, Kosmetikprodukte und Parfüms. Unter den Beschuldigten befindet sich auch ein leitender Beamter der Bahnpolizei.
Diebstähle liefen vier Monate lang
Die Diebstähle sollen über einen Zeitraum von rund vier Monaten begangen worden sein. Ermittelt wurden mindestens 90 Einzelfälle. Ziel der mutmaßlichen Täter war es offenbar, kleinere, unauffällige Waren zu entwenden, die sich jedoch im Laufe der Zeit zu einem erheblichen Schaden summierten.
Ermittlungen wegen schweren Diebstahls
Der zuständige Staatsanwalt ermittelt wegen schweren Diebstahls. Die hohe Schadenssumme sowie die mutmaßliche Beteiligung von Beamten werfen ein Schlaglicht auf die Sicherheits- und Kontrollmechanismen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.