Schwerer Diebstahl

Polizei-Skandal in Rom: Carabinieri unter Verdacht

Ausland
24.02.2026 22:55
In Italien sollen über 20 Carabinieri und Polizisten in ein ausgeklügeltes Diebstahlsystem ...
In Italien sollen über 20 Carabinieri und Polizisten in ein ausgeklügeltes Diebstahlsystem involviert gewesen sein.(Bild: 2025 ChiccoDodiFC FotoOk.it AllRights Reserved Copyright stock.adobe)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Skandal erschüttert die Polizei in Rom: Ermittlungen haben ein mutmaßlich organisiertes Diebstahlsystem ans Licht gebracht, an dem 44 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Verdächtigt werden auch 21 Angehörige der Polizei und der Carabinieri.

Die Beamten sollen gemeinsam mit einer Kassierin eines eleganten Einkaufszentrums am Hauptbahnhof Termini wiederholt Waren im Gesamtwert von rund 184.000 Euro entwendet haben, teilten die Ermittler am Dienstag mit.

Kassiererin steckte mit Beamten unter einer Decke
Videoaufnahmen eines privaten Sicherheitsunternehmens zeigen, wie die Kassierin die Ware vorbereitete und anschließend an die Polizisten übergab. Betroffen waren Kleidung, Taschen, Schuhe, Kosmetikprodukte und Parfüms. Unter den Beschuldigten befindet sich auch ein leitender Beamter der Bahnpolizei.

Diebstähle liefen vier Monate lang
Die Diebstähle sollen über einen Zeitraum von rund vier Monaten begangen worden sein. Ermittelt wurden mindestens 90 Einzelfälle. Ziel der mutmaßlichen Täter war es offenbar, kleinere, unauffällige Waren zu entwenden, die sich jedoch im Laufe der Zeit zu einem erheblichen Schaden summierten.

Ermittlungen wegen schweren Diebstahls
Der zuständige Staatsanwalt ermittelt wegen schweren Diebstahls. Die hohe Schadenssumme sowie die mutmaßliche Beteiligung von Beamten werfen ein Schlaglicht auf die Sicherheits- und Kontrollmechanismen.

Ausland
24.02.2026 22:55
