Horner: „Die erste Reaktion war: Scheiß auf die!“

Zeitweise hat er sich nach seinem Aus bei Red Bull Racing im Juli 2025 rar gemacht, langsam, aber sicher sucht er wieder öfter die Öffentlichkeit und die Mikrofone der Journalisten – und nun lässt Christian Horner auch mit einem Rückblick auf jene Tage aufhorchen, als er nach rund 20 Jahren vor die Tür gesetzt worden war! „Natürlich ist die erste Reaktion, wenn man so im Stich gelassen wird, zu sagen: ‘Scheiß auf die!‘, so Horner, der betont, dass man ihm damit etwas genommen habe, was ihm wichtig gewesen sei …