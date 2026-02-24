Fake-Briefe: So erkennen Sie falsches Inkassobüro

Pishing-Mails stehen auf der Tagesordnung, der Spam-Ordner ist voll damit. Wenn aber der vertraute Briefträger tatsächlich Briefe von einer Inkassofirma zustellt, kommt man ins Grübeln. Ist das Schreiben echt? Habe ich mir etwas zu Schulden kommen lassen? Krone+ erklärt, wie sie die Echtheit solcher Schreiben prüfen.