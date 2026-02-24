Fake-Briefe: So erkennen Sie falsches Inkassobüro

LIVE: Brügge-Goalie schenkt Atletico die Führung
Champions League
Pishing-Mails stehen auf der Tagesordnung, der Spam-Ordner ist voll damit. Wenn aber der vertraute Briefträger tatsächlich Briefe von einer Inkassofirma zustellt, kommt man ins Grübeln. Ist das Schreiben echt? Habe ich mir etwas zu Schulden kommen lassen? Krone+ erklärt, wie sie die Echtheit solcher Schreiben prüfen.
Alles begann heuer am 21. Jänner. In meiner Post befand sich eine Zahlungsaufforderung (siehe Bild unten), der ich bis zum 20. Jänner nachkommen sollte. Der erste Gedanke: Meine Frau ist zu schnell gefahren. Mein zweiter Gedanke: Moment! Die verstrichene Zahlungsfrist wirkt ziemlich unseriös. Der journalistische Instinkt war geweckt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.