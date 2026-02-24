Jogger vom Hund gebissen: So sieht‘s rechtlich aus

Der Schnee ist geschmolzen, die Temperaturen sind im Plus und die Lust auf Bewegung kommt nach der Wintermüdigkeit zurück. Zeit, die Laufschuhe anzuziehen und den eingelagerten Weihnachtskeksen den Kampf anzusagen. Gedacht, gesagt, getan – leider ging die erste Laufrunde des Jahres aber nicht nur mit Muskelkater zu Ende. Denn ausgerechnet in der Stockerauer Friedhofsallee musste ich dem Spruch „Sport ist Mord“ fast auf neue Weise begegnen.