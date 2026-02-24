Was hat Jürgen Klopp in Klagenfurt gemacht?

TV-Sender hoffte auf Fehlschüsse von Klopp

Und der Produktionsplan war durchgetaktet! Am Donnerstag fand um 8.30 Uhr das erste Interview statt, um 9 Uhr kam es zur ersten Schusseinheit mit Björndalen. Kurios: Für das erste Schießen formulierte der TV-Sender gar das Ziel, dass Klopp im Idealfall nicht treffen soll. Beim sportlichen Abschluss um 12 Uhr aber, präsentierte sich Klopp genau am Schussstand stark. „Er hat gut geschossen. Aber er war das erste Mal auf Langlaufskiern. Das ist noch ausbaufähig“, grinst Scherer.