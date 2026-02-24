Was hat Jürgen Klopp in Klagenfurt gemacht?

Ex-Liverpool-Meistermacher Jürgen Klopp wurde in Kärnten gesichtet. Der Olympia-Trip des 58-Jährigen endete am Klagenfurter Flughafen. Davor war er noch in Obertilliach gewesen, wo ihm Biathlon beigebracht wurde. Und das von Ole Einar Björndalen, dem erfolgreichsten Biathleten aller Zeiten.
Das Staunen am Klagenfurter Flughafen war groß! Dort wurde vergangene Woche Jürgen Klopp, der als Trainer unter anderem die Champions League mit Liverpool gewann, gesichtet. Denn nach seinem Olympia-Abenteuer in Italien ging es für den 58-Jährigen mit einem Privatjet von Klagenfurt weiter.
In Antholz hatte der Fußball-Boss von Red Bull davor die Bewerbe der Biathleten verfolgt, da auch seinen Kumpel Ole Einar Björndalen getroffen. In Osttirol brachte Björndalen (mit acht Olympia-Goldenen erfolgreichster Biathlet aller Zeiten) Klopp seinen Sport bei.
„Wurde zuerst geheim gehalten“
„Björndalen wollte es unbedingt in Obertilliach machen. Von 2003 bis zu seinem Karriereende 2018 war hier sein Hauptwohnsitz“, so Matthias Scherer, Bürgermeister von Obertilliach und Boss des Biathlonzentrums. „Erst wurde es geheim gehalten, damit keine Massen kommen. Für den Abschluss haben wir aber ein paar Fans hergebracht. Es wurde fürs norwegische Fernsehen gedreht!“
Er hat gut geschossen. Aber er war das erste Mal auf Langlaufskiern. Das ist noch ausbaufähig!
Matthias Scherer, Bürgermeister von Obertilliach
TV-Sender hoffte auf Fehlschüsse von Klopp
Und der Produktionsplan war durchgetaktet! Am Donnerstag fand um 8.30 Uhr das erste Interview statt, um 9 Uhr kam es zur ersten Schusseinheit mit Björndalen. Kurios: Für das erste Schießen formulierte der TV-Sender gar das Ziel, dass Klopp im Idealfall nicht treffen soll. Beim sportlichen Abschluss um 12 Uhr aber, präsentierte sich Klopp genau am Schussstand stark. „Er hat gut geschossen. Aber er war das erste Mal auf Langlaufskiern. Das ist noch ausbaufähig“, grinst Scherer.
