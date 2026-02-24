Eiffelturm leuchtet in ukrainischen Nationalfarben

Paris stehe der Ukraine seit dem Beginn der russischen Aggression bei, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Bürgermeisterin Anne Hidalgo war am Wochenende in die Ukraine gereist und hatte ihrem Kiewer Amtskollegen Vitali Klitschko acht Stromgeneratoren übergeben, die dabei helfen sollen, trotz der russischen Angriffe den Betrieb von öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Schulen in der ukrainischen Hauptstadt aufrechtzuerhalten.