Vier Jahre Krieg

Eiffelturm leuchtet in ukrainischen Nationalfarben

Ausland
24.02.2026 22:48
Zum traurigen Juliläum wurde der Eiffelturm in den Farben der ukrainischen Nationalfarben ...
Zum traurigen Juliläum wurde der Eiffelturm in den Farben der ukrainischen Nationalfarben beleuchtet.(Bild: AFP/LUDOVIC MARIN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zum vierten Jahrestag des Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist der Pariser Eiffelturm in den ukrainischen Nationalfarben erleuchtet worden. Am Dienstagabend strahlte der untere Teil des berühmten Bauwerks in Gelb, der obere in Blau. 

0 Kommentare

Bei der Zeremonie anlässlich des Jahrestags am gegenüberliegenden Trocadéro-Platz sprach unter anderem der ukrainische Botschafter in Frankreich, Wadym Omelschenko.

Menschen posieren mit der ukrainischen Flagge vor dem in gelb-blau beleuchteten Eiffelturm.
Menschen posieren mit der ukrainischen Flagge vor dem in gelb-blau beleuchteten Eiffelturm.(Bild: AFP/LUDOVIC MARIN)

Paris stehe der Ukraine seit dem Beginn der russischen Aggression bei, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Bürgermeisterin Anne Hidalgo war am Wochenende in die Ukraine gereist und hatte ihrem Kiewer Amtskollegen Vitali Klitschko acht Stromgeneratoren übergeben, die dabei helfen sollen, trotz der russischen Angriffe den Betrieb von öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Schulen in der ukrainischen Hauptstadt aufrechtzuerhalten.

Lesen Sie auch:
Russische Soldaten in der Ukraine
„Geht deshalb weiter“
Das will der Kreml in der Ukraine noch erreichen
24.02.2026
Ukraine-Invasion
Vier Jahre Krieg – und Putin gewann nichts
24.02.2026

Russland war am 24. Februar 2022 in der Ukraine mit dem Ziel einmarschiert, die Führung in Kiew zu stürzen und das Land zu demilitarisieren. Nach vier Jahren Krieg hält die russische Armee rund 20 Prozent des ukrainischen Territoriums besetzt. In dem Konflikt wurden hunderttausende Soldaten und zehntausende Zivilisten getötet.

