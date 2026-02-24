„Ich will keinen Orgasmus mehr vortäuschen“

Halle Berry hat genug vom Vortäuschen im Schlafzimmer. In einem Podcast erzählte sie zuletzt ganz offen darüber, worauf sie in ihrem Sexleben wert legt.
Schauspielerin Halle Berry spielt im Bett niemandem mehr etwas vor. Das sagte sie zuletzt im Podcast „Sex with Emily“ von der Sex-Therapeutin Emily Morse.
„Ich komme zuerst“
Früher habe die Oscar-Preisträgerin Orgasmen vorgetäuscht, erzählte sie ganz offen in dem Gespräch. Heute käme das für sie nicht mehr infrage. „Ich komme zuerst – so, wie du für dich zuerst kommst“, stellt Berry klar. Ihrer Ansicht nach verdienen beide Partner eine Erfahrung, die sie gemeinsam genießen.
Vierter Anlauf fürs Eheglück
Nach drei gescheiterten Ehen dachte sie, Liebe sei für sie zwecklos. Dann hat sich für sie alles geändert: 2020 lernte sie ihren heutigen Verlobten, den Musiker Van Hunt kennen. Im Interview erzählte sie, mit ihm sei alles anders gewesen. Sie hätten sich vor ihrem ersten Date mehrere Monate lang übers Handy kennengelernt, ohne sich je zu sehen. Beim ersten Treffen sind sie sich dann gleich näher gekommen. „Sex beim ersten Date – Das habe ich vorher noch nie mit irgendjemandem gemacht!“
Frisch verlobt
Anfang Februar erzählte die Schauspielerin, sie und Van Hunt haben sich verlobt. „Natürlich habe ich gesagt, dass ich ihn heiraten werde. Er hat mir einen kleinen Ring angesteckt.“, verriet sie in der Talkshow bei Jimmy Fallon.
