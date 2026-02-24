Vorteilswelt
Halle Berry ganz offen

„Ich will keinen Orgasmus mehr vortäuschen“

Society International
24.02.2026 21:59
Halle Berry „kommt zuerst".
Halle Berry „kommt zuerst“.(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)
Halle Berry hat genug vom Vortäuschen im Schlafzimmer. In einem Podcast erzählte sie zuletzt ganz offen darüber, worauf sie in ihrem Sexleben wert legt.

Schauspielerin Halle Berry spielt im Bett niemandem mehr etwas vor. Das sagte sie zuletzt im Podcast „Sex with Emily“ von der Sex-Therapeutin Emily Morse.

„Ich komme zuerst“
Früher habe die Oscar-Preisträgerin Orgasmen vorgetäuscht, erzählte sie ganz offen in dem Gespräch. Heute käme das für sie nicht mehr infrage. „Ich komme zuerst – so, wie du für dich zuerst kommst“, stellt Berry klar. Ihrer Ansicht nach verdienen beide Partner eine Erfahrung, die sie gemeinsam genießen.

Lesen Sie auch:
Halle Berry entzückte als Bond-Girl Jinx im orangen Bikini die Fans in „Stirb an einem anderen ...
Ikonischer Zweiteiler
Halle Berry verrät: Das wurde aus ihrem 007-Bikini
19.02.2026
Ehe-Glück im 4. Anlauf
Halle Berry bestätigt: Ja, ich bin verlobt!
06.02.2026
„Über Zahl definiert“
Berry kritisiert Sexismus und feiert Älterwerden
13.02.2026

Vierter Anlauf fürs Eheglück
Nach drei gescheiterten Ehen dachte sie, Liebe sei für sie zwecklos. Dann hat sich für sie alles geändert: 2020 lernte sie ihren heutigen Verlobten, den Musiker Van Hunt kennen. Im Interview erzählte sie, mit ihm sei alles anders gewesen. Sie hätten sich vor ihrem ersten Date mehrere Monate lang übers Handy kennengelernt, ohne sich je zu sehen. Beim ersten Treffen sind sie sich dann gleich näher gekommen. „Sex beim ersten Date – Das habe ich vorher noch nie mit irgendjemandem gemacht!“

Frisch verlobt
Anfang Februar erzählte die Schauspielerin, sie und Van Hunt haben sich verlobt. „Natürlich habe ich gesagt, dass ich ihn heiraten werde. Er hat mir einen kleinen Ring angesteckt.“, verriet sie in der Talkshow bei Jimmy Fallon.

Society International
24.02.2026 21:59
Mehr Society International
Halle Berry ganz offen
„Ich will keinen Orgasmus mehr vortäuschen“
Mausert sich zum Star
Apple Martin macht Mama Gwyneth Bikini-Konkurrenz
Glaubt an „Wunder“
Familie Guthrie bietet eine Million für Hinweise
Als „Lip King“ bekannt
Influencer stirbt mit nur 34 Jahren nach Beauty-OP
„Wie ‘ne 20-Jährige!“
Carmen Geiss sorgt mit sexy Pool-Pose für Wirbel
