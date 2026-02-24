Nach Hypnose Pflegerin zur Alleinerbin gemacht?

Nur zwei Wochen Bekanntschaft reichten aus, damit ein betagter Kärntner Pensionist seinen einzigen Sohn enterbte und in einem neuen Testament alles seiner Kurzzeitpflegerin vermachte. Doch der wilde Erbschaftsprozess hat mittlerweile mehr als eine Überraschung parat ...
Beim Erben gibt es fast nichts, was es nicht gibt – wie auch dieses ungewöhnliche Verlassenschaftsverfahren an einem Kärntner Bezirksgericht eindrucksvoll zeigt. Worum geht’s? Ein betagter Pensionist war gegen seinen Willen in ein Pflegeheim verfrachtet worden. Er wäre lieber zu Hause geblieben und hätte seine letzten Monate bei der Familie seines Sohnes verbracht, dem er ein paar Jahre zuvor bereits das Anwesen geschenkt hatte.
