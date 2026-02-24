Warnung vor Rückschritt in Tiroler Sozialpolitik

Schulassistenten unterstützen Kinder und Jugendliche mit Behinderung dort, wo sie im Schulalltag Hilfe brauchen. 900 Bedienstete sind an Schulen in ganz Tirol im Einsatz. Ziel ist es, den Kindern die Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen und ihre Bildungschancen zu verbessern. Gleichzeitig geht es um soziale Teilhabe: Schul- und Freizeitassistenten helfen dabei, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen können.