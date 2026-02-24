Warnung vor Rückschritt in Tiroler Sozialpolitik

Influencer stirbt mit nur 34 Jahren nach Beauty-OP
Als „Lip King“ bekannt
Die beschlossene Novelle des Teilhabegesetzes sorgt für Verunsicherung bei Behindertenorganisationen. Kernstück ist eine Richtlinie des Landes, die den Rechtsanspruch bei der Schulassistenz ersetzen soll. Die Kritik an dem Vorhaben reißt nicht ab. Die „Krone“ beleuchtet die Hintergründe.
Schulassistenten unterstützen Kinder und Jugendliche mit Behinderung dort, wo sie im Schulalltag Hilfe brauchen. 900 Bedienstete sind an Schulen in ganz Tirol im Einsatz. Ziel ist es, den Kindern die Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen und ihre Bildungschancen zu verbessern. Gleichzeitig geht es um soziale Teilhabe: Schul- und Freizeitassistenten helfen dabei, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.