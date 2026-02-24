Vorteilswelt
Wiener Gerüchteküche

Nach Rücktritt: Winkt Stadträtin Gaál Spitzenjob?

Wien
24.02.2026 21:44
Wohin verschlägt es Gaál nach ihrem Ausstieg aus der Stadtpolitik?
Wohin verschlägt es Gaál nach ihrem Ausstieg aus der Stadtpolitik?(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Die Wiener Wohnbaustadträtin und Vize-Bürgermeisterin Kathrin Gaál (SPÖ) trat vergangene Woche überraschend zurück. Nun wird über einen möglichen neuen Spitzenjob spekuliert. 

Gaál verließ die politische Bühne freiwillig, erklärte sie damals. Seither brodelt in Wien die Gerüchteküche um ihre berufliche Neuorientierung. Bisher deutet alles darauf hin, dass Gaál bei einem der größten Wohnbau-Träger Österreichs anheuern wird.

Spekuliert wird, dass die langjährige Stadträtin in den Vorstand der Sozialbau AG einziehen wird. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings noch nicht.

Winkt Spitzenposten?
Die Qualifikationen für den Posten bringt die langjährige SPÖ-Politikerin allemal mit. In ihre Amtszeit fällt etwa die Einführung der Widmungskategorie „geförderter Wohnbau“. Bei Umwidmungen müssen demnach zwei Drittel der Wohnungen „leistbar“ und gefördert sein.

Michael Ludwigs Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál räumt ihren Sessel (Archivbild).
Paukenschlag in Wien
Ludwig baut plötzlich die Stadtregierung um
16.02.2026

Am 25. März übergibt Gaál offiziell das Zepter an die SPÖ-Wohnsprecherin im Nationalrat und geschäftsführende Vorsitzende der Mietervereinigung Wien, Elke Hanel-Torsch.

Wien
24.02.2026 21:44
Wien
Folgen Sie uns auf