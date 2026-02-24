Nach Rücktritt: Winkt Stadträtin Gaál Spitzenjob?

Die Wiener Wohnbaustadträtin und Vize-Bürgermeisterin Kathrin Gaál (SPÖ) trat vergangene Woche überraschend zurück. Nun wird über einen möglichen neuen Spitzenjob spekuliert.
Gaál verließ die politische Bühne freiwillig, erklärte sie damals. Seither brodelt in Wien die Gerüchteküche um ihre berufliche Neuorientierung. Bisher deutet alles darauf hin, dass Gaál bei einem der größten Wohnbau-Träger Österreichs anheuern wird.
Spekuliert wird, dass die langjährige Stadträtin in den Vorstand der Sozialbau AG einziehen wird. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings noch nicht.
Winkt Spitzenposten?
Die Qualifikationen für den Posten bringt die langjährige SPÖ-Politikerin allemal mit. In ihre Amtszeit fällt etwa die Einführung der Widmungskategorie „geförderter Wohnbau“. Bei Umwidmungen müssen demnach zwei Drittel der Wohnungen „leistbar“ und gefördert sein.
Am 25. März übergibt Gaál offiziell das Zepter an die SPÖ-Wohnsprecherin im Nationalrat und geschäftsführende Vorsitzende der Mietervereinigung Wien, Elke Hanel-Torsch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.