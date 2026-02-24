Vorteilswelt
Schock für Familie

König Harald von Norwegen auf Teneriffa im Spital

Royals
24.02.2026 22:25
König Harald von Norwegen liegt derzeit auf Teneriffa im Spital.
König Harald von Norwegen liegt derzeit auf Teneriffa im Spital.(Bild: APA/AFP/NTB/Javad Parsa)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Sorge um den norwegischen König Harald ist groß – der 89-Jährige wurde auf der spanischen Insel Teneriffa ins Spital eingeliefert. Es ist nicht das erste Mal, dass der Monarch im Ausland einen Notfall erleidet.

0 Kommentare

König Harald von Norwegen befindet sich wegen einer Infektion und Dehydrierung im Krankenhaus auf der spanischen Insel Teneriffa. Das teilte der Königspalast am Dienstag in einer Erklärung mit. Es gehe ihm „den Umständen entsprechend gut“.

Traditioneller Winterurlaub
Nun soll auch der Leibarzt des 89-Jährigen auf die Insel reisen, um ihn bestmöglich zu unterstützen. König Harald war traditionell im Februar mit seiner Frau Sonja von Norwegen nach Teneriffa gereist. Erst am Samstag hat er dort seinen Geburtstag gefeiert.

Nicht der erste Notfall im Urlaub
Erst 2024 erkrankte der Monarch auf einer Reise nach Malaysia so schwer, dass ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt werden musste. Harald ist Europas ältester lebender Monarch und seit 1991 das zeremonielle Staatsoberhaupt Norwegens.

Royals
24.02.2026 22:25
