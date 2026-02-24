König Harald von Norwegen auf Teneriffa im Spital

Die Sorge um den norwegischen König Harald ist groß – der 89-Jährige wurde auf der spanischen Insel Teneriffa ins Spital eingeliefert. Es ist nicht das erste Mal, dass der Monarch im Ausland einen Notfall erleidet.
König Harald von Norwegen befindet sich wegen einer Infektion und Dehydrierung im Krankenhaus auf der spanischen Insel Teneriffa. Das teilte der Königspalast am Dienstag in einer Erklärung mit. Es gehe ihm „den Umständen entsprechend gut“.
Traditioneller Winterurlaub
Nun soll auch der Leibarzt des 89-Jährigen auf die Insel reisen, um ihn bestmöglich zu unterstützen. König Harald war traditionell im Februar mit seiner Frau Sonja von Norwegen nach Teneriffa gereist. Erst am Samstag hat er dort seinen Geburtstag gefeiert.
Nicht der erste Notfall im Urlaub
Erst 2024 erkrankte der Monarch auf einer Reise nach Malaysia so schwer, dass ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt werden musste. Harald ist Europas ältester lebender Monarch und seit 1991 das zeremonielle Staatsoberhaupt Norwegens.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.