Rätselhaft in den Sumpf: Die neuen Kinderbücher

Zita zähmt das Zwangsmonster – Ein mutiger Kampf gegen die Angst

Zita hat Angst vor Schmutz und wäscht sich immer wieder – bis das „Zwangsmonster“ ihr Leben bestimmt. Mit Hilfe einer Therapeutin lernt sie spielerisch, wie sie die Kontrolle zurückgewinnt. Ein einfühlsames Bilderbuch, das Kindern und Eltern zeigt, dass man Ängste besiegen kann. Die bunten Illustrationen machen das schwierige Thema zugänglich und geben Hoffnung: Auch ein kleines Mädchen kann ein großes Monster zähmen.