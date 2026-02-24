Vorteilswelt
Grummeln und träumen

Rätselhaft in den Sumpf: Die neuen Kinderbücher

Leben
24.02.2026 11:30
Mutige Mädchen, freche Kater & verrückte Sumpfmonster: Diese Bücher begeistern Kinder ab 3 ...
Mutige Mädchen, freche Kater & verrückte Sumpfmonster: Diese Bücher begeistern Kinder ab 3 Jahren(Bild: Krone Multimedia)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ob ein grummeliger Sumpfbewohner, ein mutiges Mädchen gegen das Zwangsmonster, ein neugieriger Kater auf der Farm oder die ersten großen Gefühle vor Geschwisterzuwachs: Die neuen Kinderbücher für Frühleser und Vorleser ab 3 bis 7 Jahren begeistern mit Humor, Herz und kreativen Illustrationen. Und auch LEGO-Fans kommen nicht zu kurz.

Grumpf vom Sumpf – Wenn Sauberkeit zum Albtraum wird!
Grumpf liebt seinen matschigen Sumpf über alles – rülpsen, pupsen, alleine sein. Doch plötzlich ist alles sauber und die Schmuddler haben gestreikt! Was tun, wenn der geliebte Schlamm verschwindet? Gemeinsam mit seinen Freunden Ralle Sumpfhahn und Professor Nörgel kämpft Grumpf um die Rückkehr seines Chaosparadieses. Ein witziges Vorlesebuch über Missverständnisse, Freundschaft und grummelige Gute-Laune-Momente. Wer Shrek mag, wird Grumpf lieben!

(Bild: Krone Multimedia)

Judiths kleine Farm – Kater Jack erobert das Gemüseparadies
Als schüchterner Kater Jack auf Judiths Farm zieht, beginnt ein tierisches Abenteuer. Auf seinen Streifzügen trifft er auf Pferd, Hahn, Maulwurf und viele andere Tiere – und lernt dabei, wie man Gemüse anbaut. Ein liebevoll illustriertes Sachbilderbuch, das Kinder ab 4 Jahren auf unterhaltsame Weise an das Landleben heranführt. Ideal zum Vorlesen, mit kleinen Anleitungen zum Mitmachen.

Das ist mein Beutel! – Wenn das große Geschwisterchen kommt
Henri liebt seinen gemütlichen Beutel, doch plötzlich soll ein neues Geschwisterchen dort schlafen. Zuerst wütend und traurig, entdeckt er bald, dass Mehr-Kinder-Familien auch viel Freude bringen. Ein warmherziges Bilderbuch über große Gefühle, Geschwisterrollen und das Teilen von Mama und Papa – perfekt für Kinder ab 3 Jahren, die sich auf Nachwuchs freuen.

(Bild: Krone Multimedia)

Zita zähmt das Zwangsmonster – Ein mutiger Kampf gegen die Angst
Zita hat Angst vor Schmutz und wäscht sich immer wieder – bis das „Zwangsmonster“ ihr Leben bestimmt. Mit Hilfe einer Therapeutin lernt sie spielerisch, wie sie die Kontrolle zurückgewinnt. Ein einfühlsames Bilderbuch, das Kindern und Eltern zeigt, dass man Ängste besiegen kann. Die bunten Illustrationen machen das schwierige Thema zugänglich und geben Hoffnung: Auch ein kleines Mädchen kann ein großes Monster zähmen.

LEGO Dreamzzz – Rätselspaß in der Traumwelt
Matteo und seine Freunde beschützen als Traumwächter die geheimnisvolle Traumwelt. Mit dem kleinen Freund Z-Blob erleben Kinder spannende Abenteuer und lösen knifflige Rätsel. Das Buch enthält detailreiche Illustrationen, Comics und ein Spielfiguren-Miniset „Matteo und Z-Blob“. Ein interaktiver Spaß für Kinder ab 5 Jahren, der Lesen und Spielen kombiniert – trotz kleiner Rechtschreibfehler eine passable Geschenkidee.

(Bild: Krone Multimedia)

LEGO City – Pfoten für alle Fälle
Alex liebt Hunde mehr als die Nachbarschaft – doch sein Herz für Tiere macht ihn zum Helden des Alltags. Das Lesebuch erzählt eine herzerwärmende Geschichte und enthält das Spielfiguren-Miniset „Hundetrainer“. Kinder können die Abenteuer nachspielen und die Geschichte lebendig werden lassen. Kurzweilig, liebevoll illustriert und perfekt für Fans ab 5 Jahren, die Lesespaß mit Spiel kombinieren wollen.

Leben
24.02.2026 11:30
