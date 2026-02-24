Defekte UV-Lampe explodierte unter Kinderbett

Am Dienstagmittag musste die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand im Vorarlberger Bludenz ausrücken. Dem Feuer vorausgegangen war die Explosion einer UV-Lampe in einem Kinderzimmer.
Um kurz nach 12 Uhr wurden die Bewohner durch einen lauten Knall im Kinderzimmer aufgeschreckt. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass das Kinderbett bereits in Flammen stand. Mit Unterstützung der Nachbarn gelang es ihnen aber glücklicherweise, den Brand einzudämmen – die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bludenz mussten anschließend nur noch die Nachlöscharbeiten übernehmen.
Drei Personen ins Spital gebracht
Drei Personen wurden aufgrund der Möglichkeit einer Rauchgasvergiftung zur weiteren medizinischen Abklärung ins LKH Bludenz gebracht. Brandursache dürfte vermutlich eine defekte UV-Lampe gewesen sein, die unter dem Kinderbett gelagert war. Aufgrund des erheblichen Schadens ist das Kinderzimmer derzeit nicht bewohnbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.