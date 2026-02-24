Vorteilswelt
Alarm in Vorarlberg

Defekte UV-Lampe explodierte unter Kinderbett

Vorarlberg
24.02.2026 21:00
Drei Personen wurden vorsorglich ins Spital gebracht.
Drei Personen wurden vorsorglich ins Spital gebracht.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Dienstagmittag musste die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand im Vorarlberger Bludenz ausrücken. Dem Feuer vorausgegangen war die Explosion einer UV-Lampe in einem Kinderzimmer. 

Um kurz nach 12 Uhr wurden die Bewohner durch einen lauten Knall im Kinderzimmer aufgeschreckt. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass das Kinderbett bereits in Flammen stand. Mit Unterstützung der Nachbarn gelang es ihnen aber glücklicherweise, den Brand einzudämmen – die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bludenz mussten anschließend nur noch die Nachlöscharbeiten übernehmen.

Drei Personen ins Spital gebracht
Drei Personen wurden aufgrund der Möglichkeit einer Rauchgasvergiftung zur weiteren medizinischen Abklärung ins LKH Bludenz gebracht. Brandursache dürfte vermutlich eine defekte UV-Lampe gewesen sein, die unter dem Kinderbett gelagert war. Aufgrund des erheblichen Schadens ist das Kinderzimmer derzeit nicht bewohnbar. 

