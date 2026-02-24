Defekte UV-Lampe explodierte unter Kinderbett

Um kurz nach 12 Uhr wurden die Bewohner durch einen lauten Knall im Kinderzimmer aufgeschreckt. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass das Kinderbett bereits in Flammen stand. Mit Unterstützung der Nachbarn gelang es ihnen aber glücklicherweise, den Brand einzudämmen – die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bludenz mussten anschließend nur noch die Nachlöscharbeiten übernehmen.