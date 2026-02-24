Wegen „Fans“: Mega-Strafen und Gesichts-Erkennung!

Das (milde) Urteil der Liga gegen Rapid ist nach den erneuten Verfehlungen im Wiener Derby da – die Fan-Problematik bleibt. Nicht nur in Österreich. International geht man dabei unterschiedliche Wege: Ein Land straft seine Klubs pro Saison mit knapp 12 Millionen (!) Euro, im Norden Europas setzt man auf Scans...
Die Vereine aus den drei höchsten deutschen Fußball-Ligen mussten auch letzte Saison wieder hohe Strafen zahlen – die Summe von gut zwölf Millionen Euro liegt nur knapp unter der aus der vorhergehenden Spielzeit, als die Klubs zu 12,5 Millionen Euro verdonnert worden waren. Zumeist geht es dabei um Pyrotechnik. Laut der Jahresstatistik der deutschen Polizei stieg die Anzahl der Vorfälle in diesem Zusammenhang 2024/25 im Vergleich zur Vorsaison um 73 Prozent an – trotz hoher Strafen. „Ein Beweis dafür, wie wirkungslos das Strafmodell des DFB bleibt“, so Jost Peter von der Fan-Interessenvertretung „Unsere Kurve“.
