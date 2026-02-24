Vorteilswelt
Internationale Wege

Wegen „Fans“: Mega-Strafen und Gesichts-Erkennung!

Fußball International
24.02.2026 15:00
Im Wiener Derby war es zuletzt wieder eskaliert.
Im Wiener Derby war es zuletzt wieder eskaliert.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das (milde) Urteil der Liga gegen Rapid ist nach den erneuten Verfehlungen im Wiener Derby da – die Fan-Problematik bleibt. Nicht nur in Österreich. International geht man dabei unterschiedliche Wege: Ein Land straft seine  Klubs pro Saison mit knapp 12 Millionen (!) Euro, im Norden Europas setzt man auf Scans...   

Die Vereine aus den drei höchsten deutschen Fußball-Ligen mussten auch letzte Saison wieder hohe Strafen zahlen – die Summe von gut zwölf Millionen Euro liegt nur knapp unter der aus der vorhergehenden Spielzeit, als die Klubs zu 12,5 Millionen Euro verdonnert worden waren. Zumeist geht es dabei um Pyrotechnik. Laut der Jahresstatistik der deutschen Polizei stieg die Anzahl der Vorfälle in diesem  Zusammenhang 2024/25 im Vergleich zur Vorsaison um 73 Prozent an – trotz hoher Strafen. „Ein Beweis dafür, wie wirkungslos das Strafmodell des DFB bleibt“, so Jost Peter von der Fan-Interessenvertretung „Unsere Kurve“.

Fußball International
24.02.2026 15:00
