Fasten? Nicht bei unseren heimischen Promis

Mitten in der Fastenzeit setzte die 27. Seitenblicke Gala ein starkes Zeichen – allerdings nicht für Verzicht, sondern für Großzügigkeit. Gastgeberin Inge Klingohr versammelte eine prominente Gästeschar aus Kultur, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft, um Menschen in Not zu unterstützen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn durch die Gala und die „Seitenblicke Night Tour“ kamen insgesamt 335.540 Euro zusammen. Auch dank der Versteigerung, die einen Höhepunkt des Abends darstellte. Dabei wurde unter anderem ein Werk von Malerfürst Gottfried Helnwein für 12.000 Euro versteigert.