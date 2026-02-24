Vorteilswelt
bei Charity-Gala

Fasten? Nicht bei unseren heimischen Promis

Adabei Österreich
24.02.2026 20:00
Malerfürst Gottfried Helnwein mit Gastgeberin Inge Klingohr und Sohn Niki Klingohr gemeinsam für ...
Malerfürst Gottfried Helnwein mit Gastgeberin Inge Klingohr und Sohn Niki Klingohr gemeinsam für den guten Zweck (v. li. n. re.).(Bild: JUERGEN HAMMERSCHMID)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Die 27. Seitenblicke-Gala versammelte eine Gästeschar aus Kultur, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft, um Menschen in Not zu helfen. Mit Gourmet-Menü – und das mitten in der Fastenzeit, wo eigentlich Verzicht angesagt ist. Warum Birgit Sarata und Co. der Fastenzeit wenig abgewinnen können. 

Mitten in der Fastenzeit setzte die 27. Seitenblicke Gala ein starkes Zeichen – allerdings nicht für Verzicht, sondern für Großzügigkeit. Gastgeberin Inge Klingohr versammelte eine prominente Gästeschar aus Kultur, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft, um Menschen in Not zu unterstützen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn durch die Gala und die „Seitenblicke Night Tour“ kamen insgesamt 335.540 Euro zusammen. Auch dank der Versteigerung, die einen Höhepunkt des Abends darstellte. Dabei wurde unter anderem ein Werk von Malerfürst Gottfried Helnwein für 12.000 Euro versteigert.

Und so locker, wie die Brieftasche saß, so locker nehmen es unsere heimischen Promis auch mit dem Thema Fasten. Aber nicht, weil es ihnen egal wäre, sondern im Gegenteil: Gesundheit wird bei einigen das ganze Jahr über großgeschrieben. So ist die Fastenzeit für Clemens Unterreiner keine große Umstellung: „Für mich ist Verzicht und Disziplin ein Teil meines Berufs.“

Christine Zach, Thomas Schäfer-Elmayer, Kloster-Gängerin Birgit Sarata (v.li.).
Christine Zach, Thomas Schäfer-Elmayer, Kloster-Gängerin Birgit Sarata (v.li.).(Bild: JUERGEN HAMMERSCHMID)

Und auch Birgit Sarata genießt ihr Leben auch ohne viel Alkohol oder ungesundes Essen – am liebsten esse sie sogar Gemüse. Früher war das noch anders und die Ballmutti ist fürs Fasten sogar ins Kloster gefahren. „Jetzt halt ich meine Figur, weil ich sehr bewusst esse. Da brauche ich nicht mehr ins Kloster zu gehen.“

Dieser Abend glänzte also nicht nur mit Hilfsbereitschaft, sondern zeigte auch, dass Maßhalten längst keine Frage der Fastenzeit ist.

