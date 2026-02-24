Diese Patienten schickt Niederösterreich nach Wien

Nächste Runde in der Causa Gastpatienten! Im Streit um Kranke aus Niederösterreich setzt Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) das Nachbarbundesland mit neuen Zahlen unter Druck. Selbst kranke Babys werden in die Bundeshauptstadt „geschickt“.
Alleine das Wort Gastpatient verursacht Magenschmerzen. Gebürtige Österreicher im eigenen Land sind Gäste – es ist der Höhepunkt eines Föderalismus-Wahnsinns, der Österreich auf so vielen Ebenen lähmt. Tatsache ist aber auch: Niederösterreich verlässt sich in einem extrem hohen Ausmaß auf Wien, ohne die Kosten im vollen Umfang zu tragen. In der „Krone“ präsentiert der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) nun neue Zahlen, die diese Schieflage aus Sicht der Bundeshauptstadt unterstreichen. Die da sind:
