Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Komplette Liste

Diese Patienten schickt Niederösterreich nach Wien

Wien
24.02.2026 18:00
Eine Vielzahl der medizinischen Leistungen übernimmt Wien für NÖ: Die „Krone“ hat die genauen ...
Eine Vielzahl der medizinischen Leistungen übernimmt Wien für NÖ: Die „Krone“ hat die genauen Zahlen.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Nächste Runde in der Causa Gastpatienten! Im Streit um Kranke aus Niederösterreich setzt Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) das Nachbarbundesland mit neuen Zahlen unter Druck. Selbst kranke Babys werden in die Bundeshauptstadt „geschickt“.

0 Kommentare

Alleine das Wort Gastpatient verursacht Magenschmerzen. Gebürtige Österreicher im eigenen Land sind Gäste – es ist der Höhepunkt eines Föderalismus-Wahnsinns, der Österreich auf so vielen Ebenen lähmt. Tatsache ist aber auch: Niederösterreich verlässt sich in einem extrem hohen Ausmaß auf Wien, ohne die Kosten im vollen Umfang zu tragen. In der „Krone“ präsentiert der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) nun neue Zahlen, die diese Schieflage aus Sicht der Bundeshauptstadt unterstreichen. Die da sind:

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
24.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
7° / 10°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
7° / 11°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
6° / 10°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
7° / 10°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
7° / 11°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
186.638 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
181.759 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.769 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3197 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1224 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1078 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Komplette Liste
Diese Patienten schickt Niederösterreich nach Wien
Waffe war illegal
Selbst in den Kopf geschossen – Wiener vor Gericht
Horror Wachtelfarm
Tierdrama zwischen Sperrmüll und Stillstand
Mord auf Friedhof
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
Taucher im Einsatz
Umgestürzter 8-Meter-Baum hing am Schulschiff fest
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf