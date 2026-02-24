Falscher Polizist schlägt Frau (43) mit Faust k.o.

Täter spricht von Notwehr

Schließlich wurde es der Frau zu bunt. Sie stieg aus. Er fuchtelte vor ihrem Gesicht herum, rief ständig „Halt‘ Abstand!“ Sie ging auf ihn zu. Stolperte. Berührte ihn leicht im Gesicht. „Das war unabsichtlich. Ich habe es gar nicht gespürt. Erst bei der Polizei informierte man mich, dass er einen kleinen Kratzer hatte.“ Er verpasste ihr einen Kinnhaken. Doppelter Kieferbruch. „Sie hat zuerst hergehaut. Ich wollte mich schützen, drehte mein Gesicht weg und schlug ohne hinzuschauen aus Reflex zurück. Es war Notwehr.“