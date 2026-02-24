Vorteilswelt
2. Liga – 18. Runde

Admira dank 2:1 gegen Young Violets neuer Leader

2. Liga
24.02.2026 20:26
Eindrücklicher Kampf um jeden Ball und um die Lufthoheit – am Ende hat das Duell von Admira ...
Eindrücklicher Kampf um jeden Ball und um die Lufthoheit – am Ende hat das Duell von Admira Wacker und den Young Violets Austria Wien einen Sieg der Hausherren gebracht …(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Admira Wacker steht zum ersten Mal in dieser Saison an der Tabellenspitze der 2. Liga!

Die von Thomas Silberberger gecoachten Niederösterreicher gewannen am Dienstag die Nachtrags-Heimpartie gegen die Young Violets Austria Wien 2:1 und liegen aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem punktgleichen Zweiten Austria Lustenau voran. Den neunten Sieg im 17. Saisonspiel fixierte in der BSFZ-Arena in Maria Enzersdorf Stürmer Justin Forst mit einem Doppelpack (4., 39.).

Treffer Nummer 1 war von der Marke Tor des Jahres. Der 23-jährige Tiroler erkämpfte sich noch vor der Mittellinie im Zweikampf den Ball, schaute kurz auf und überraschte den außerhalb seines Gehäuses postierten Austria-Goalie Kenan Jusic mit einem Linksschuss aus der eigenen Hälfte.

U17-Vizeweltmeister Markovic köpfelt ein
Einen Doppelpack ließ Forst bei einer Topchance (15.) vorerst aus, holte diesen aber nach Schabauer-Vorarbeit nach. Die Hausherren hätten zu dem Zeitpunkt schon deutlich höher führen können, kassierten quasi aus dem Nichts heraus vor der Pause aber den Anschlusstreffer. U17-Vizeweltmeister Vasilije Markovic köpfelte ein (45.).

Zur Pause blieb nach dem zuvor verletzt ausgeschiedenen Matija Horvat auch Kapitän Lukas Malicsek in der Kabine. Die Admiraner begnügten sich in der Folge mit dem Verwalten des Resultats, was mit etwas Bauchweh gelang.

Dadurch kehrten sie nach der ersten Saisonniederlage, dem 1:2 in Amstetten zum Herbstabschluss, gleich wieder auf die Siegerstraße zurück. Schon am Freitag geht es bei Hertha Wels weiter, die sechstplatzierten Wiener, die zuvor drei von vier Partien gewonnen hatten, haben da im Derby Rapid II zu Gast.

