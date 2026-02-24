Grüne nehmen SPÖ-Chef bei Medienpolitik ins Visier

Maurer: „Babler verspricht mehr, als er halten kann“

„Andreas Babler hat als Medienminister und SPÖ-Chef in den letzten Monaten viel versprochen, aber wenig geliefert. Der Realitätscheck zeigt: Von den großen Ankündigungen bleibt am Ende kaum etwas übrig. Das ist gefährlich. Denn wer ständig mehr verspricht, als er halten kann, befeuert die Unzufriedenheit und verhindert Planungssicherheit. Politik ist dazu da, das Leben der Leute leichter zu machen. Nicht nur zum Reden“, kritisiert die stellvertretende Klubobfrau der Grünen, Sigi Maurer. Sie brachte auch eine parlamentarische Anfrage ein, um „Licht ins Dunkel der Bablerschen Versprechungen“ zu bringen.