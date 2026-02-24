Vor dem Ligastart traf Kalsdorf der Hammer

Das kommt doch überraschend! Jörg Schirgi, der Kalsdorf letzte Saison zum Meistertitel in der Fußball-Landesliga geführt hatte, wurde neuer Co-Trainer von Daniel Beichler in Salzburg. Der Regionalliga-Dritte wurde bei der Suche nach Ersatz im eigenen Klub fündig. Nicht der einzige Abgang: Auch die Stelle des Sportlichen Leiters ist aktuell nicht besetzt.
Nicht wirklich ideal: Nur fünf Tage vor dem Start in das Regionalliga-Frühjahr kam Kalsdorf der Cheftrainer abhanden. Neo-Salzburg-Coach Daniel Beichler holte „Kumpel“ Jörg Schirgi als „Co“ in die Mozartstadt. „Wenn man so eine Chance bekommt, muss man sie einfach wahrnehmen,“ sagt Kalsdorf-Präsident Alfred Tomberger, der Schirgi nicht gram ist. „Gratulation an den Jörg, er hat bei uns eine super Arbeit geleistet. Wir wollten ihm nichts in den Weg legen.“
