Vor dem Ligastart traf Kalsdorf der Hammer

Nicht wirklich ideal: Nur fünf Tage vor dem Start in das Regionalliga-Frühjahr kam Kalsdorf der Cheftrainer abhanden. Neo-Salzburg-Coach Daniel Beichler holte „Kumpel“ Jörg Schirgi als „Co“ in die Mozartstadt. „Wenn man so eine Chance bekommt, muss man sie einfach wahrnehmen,“ sagt Kalsdorf-Präsident Alfred Tomberger, der Schirgi nicht gram ist. „Gratulation an den Jörg, er hat bei uns eine super Arbeit geleistet. Wir wollten ihm nichts in den Weg legen.“