Promi-Gegner kommt

Vor dem Ligastart traf Kalsdorf der Hammer

Steiermark
24.02.2026 19:00
Daniel Beichler holte seinen steirischen Kumpel als Co-Trainer nach Salzburg.
Daniel Beichler holte seinen steirischen Kumpel als Co-Trainer nach Salzburg.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Das kommt doch überraschend! Jörg Schirgi, der Kalsdorf letzte Saison zum Meistertitel in der Fußball-Landesliga geführt hatte, wurde neuer Co-Trainer von Daniel Beichler in Salzburg. Der Regionalliga-Dritte wurde bei der Suche nach Ersatz im eigenen Klub fündig.  Nicht der einzige Abgang: Auch die Stelle des Sportlichen Leiters ist aktuell nicht besetzt.

Nicht wirklich ideal: Nur fünf Tage vor dem Start in das Regionalliga-Frühjahr kam Kalsdorf der Cheftrainer abhanden. Neo-Salzburg-Coach Daniel Beichler holte „Kumpel“ Jörg Schirgi als „Co“ in die Mozartstadt. „Wenn man so eine Chance bekommt, muss man sie einfach wahrnehmen,“ sagt Kalsdorf-Präsident Alfred Tomberger, der Schirgi nicht gram ist. „Gratulation an den Jörg, er hat bei uns eine super Arbeit geleistet. Wir wollten ihm nichts in den Weg legen.“

Steiermark
24.02.2026 19:00
Steiermark

