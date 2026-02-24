Was Klopp mit Revolution bei Salzburg zu tun hat
Großer Millionenplan
Dass Red Bull Salzburgs neuer Trainer Daniel Beichler beim deutlichen 5:1-Sieg gegen den LASK seine Mannschaft in einem neuen System spielen gelassen hat, liegt auch an Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp. Was es damit auf sich hat, weiß die „Krone“.
„Wir müssen auch ein bisschen anders Fußball spielen und das versuchen wir jetzt.“ Das sagte Red Bulls Fußballboss Jürgen Klopp bei seinem Besuch im Austria House im Rahmen der Olympischen Spiele, als er auf die Entlassung von Salzburg-Trainer Thomas Letsch angesprochen wurde. Was der Kultcoach damit meinte?
