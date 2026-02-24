Tatort Friedhof: Attacke in Graz weiter ungeklärt

Begleitung beim Friedhofsbesuch

Die Bluttat in Wien weckt natürlich auch beim zuständigen Pfarrer Hans Schrei böse Erinnerungen. „Wochenlang haben wir damals mit Hilfe von Freiwilligen Friedhofbesucher begleitet, die Angst hatten“, erinnert sich der Seelsorger. „Mit der Zeit haben sich die Leute dann selbst zusammengeredet und gegenseitig geholfen. Da wurde aus etwas Schlechtem auch etwas Gutes.“ Und auch jetzt ist der Pfarrer für seine Schäfchen da. „Jeder kann sich gerne melden.“