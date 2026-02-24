LIVE ab 21 Uhr: Konferenz u.a. mit Inter vs. Bodö!

Die Rückspiele im Playoff zur Qualifikation für das Achtelfinale in der Champions League: In der Konferenz gibt’s die Duelle von Inter Mailand und FK Bodö/Glimt, Newcastle United und Qarabağ Ağdam sowie Bayer Leverkusen und Olympiakos Piräus. Wir berichten live (siehe unten)!
Hier der LIVETICKER:
Inter Mailand steht im Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Bodö/Glimt mit dem Rücken zur Wand. Der Vorjahresfinalist muss im Meazza-Stadion gegen den norwegischen Außenseiter einen 1:3-Rückstand aufholen, um ins Achtelfinale einzuziehen. Trainer Christian Chivu zeigte sich optimistisch. „Das Duell ist nach wie vor komplett offen“, erklärte der Rumäne. Für eine Wende sprechen Inters aktuelle Form in der Serie A und der Heimvorteil.
Im ersten Duell mit Bodö/Glimt kamen die Mailänder weder mit den Wetterverhältnissen jenseits des Polarkreises noch mit dem Kunstrasen in Bodö zurecht. „Im eigenen Stadion zu spielen ist etwas komplett anderes. Wir können auf jeden Fall den Aufstieg schaffen“, betonte Verteidiger Matteo Darmian. Allerdings hat der norwegische Vizemeister in dieser Champions-League-Saison bereits bewiesen, dass er auch auswärts gegen Topteams bestehen kann – so wurde etwa die Teilnahme am Playoff mit einem Auswärtssieg gegen Atletico Madrid fixiert.
Inter in Serie A in Top-Verfassung
Während Bodö/Glimt erst Mitte März in die neue Ganzjahresmeisterschaft startet, befindet sich Inter voll im Liga-Betrieb, und das sehr erfolgreich. Die „Nerazzurri“ holten aus den jüngsten 14 Serie-A-Partien 13 Siege und ein Remis, die jüngsten sechs Matches wurden allesamt gewonnen, zuletzt gab es ein 2:0 in Lecce. Die Tabelle führt Inter zwölf Runden vor Schluss mit einem komfortablen Vorsprung von zehn Punkten auf den Stadtrivalen AC Milan an.
In den anderen dienstägigen Playoff-Duellen sind die Ausgangspositionen vor den Retourpartien klar verteilt. Das Weiterkommen von Newcastle ist durch den 6:1-Auswärtserfolg gegen Karabach Agdam nur noch Formsache, zudem darf auch Bayer Leverkusen aufgrund des 2:0 bei Olympiakos Piräus mit dem Achtelfinale planen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.