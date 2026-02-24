LIVE ab 21 Uhr: Konferenz u.a. mit Inter vs. Bodö!

Im ersten Duell mit Bodö/Glimt kamen die Mailänder weder mit den Wetterverhältnissen jenseits des Polarkreises noch mit dem Kunstrasen in Bodö zurecht. „Im eigenen Stadion zu spielen ist etwas komplett anderes. Wir können auf jeden Fall den Aufstieg schaffen“, betonte Verteidiger Matteo Darmian. Allerdings hat der norwegische Vizemeister in dieser Champions-League-Saison bereits bewiesen, dass er auch auswärts gegen Topteams bestehen kann – so wurde etwa die Teilnahme am Playoff mit einem Auswärtssieg gegen Atletico Madrid fixiert.