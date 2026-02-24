Lag bei totem Herrchen
Hund überlebt als einziger Hubschrauber-Absturz
Ein Hund war der einzige Überlebende eines tragischen Militärhubschrauberabsturzes im Süden Perus. Alle Menschen, die an Bord waren, sind bei dem Crash ums Leben gekommen.
Rettungskräfte fanden das Tier neben seinem toten Herrchen liegend in den Wrackteilen des in der Region Arequipa abgestürzten Helikopters, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Kreisen der Luftwaffe erfuhr. Alle 15 Menschen an Bord – vier Militärangehörige und elf Zivilisten – kamen ums Leben.
Ein Post auf „X“ zeigt die Trümmer des Hubschraubers nach dem Absturz:
Auch Kinder unter Opfern
Unter den Toten waren den Angaben zufolge auch sieben Kinder. Neben dem Herrchen des Tieres befanden sich auch die Frau des Soldaten und dessen zwei Töchter in dem Hubschrauber.
Hund wurde in Tierklinik gebracht
Der Mi-17-Helikopter aus russischer Herstellung war in der weiter nördlich gelegenen Hafenstadt Pisco abgehoben, bevor er aus bisher unbekannten Gründen am Sonntag abstürzte. Der Helikopter war zuvor bei Rettungsarbeiten für Flutopfer in Arequipa zum Einsatz gekommen. Die Luftwaffe leitete Ermittlungen zur Unglücksursache ein. Lokale Medien berichteten, dass es dem Hund gut zu gehen schien, er aber vorsorglich in eine Tierklinik gebracht wurde, wie „Arab News“ berichtet.
