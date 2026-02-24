Hund überlebt als einziger Hubschrauber-Absturz

Hund wurde in Tierklinik gebracht

Der Mi-17-Helikopter aus russischer Herstellung war in der weiter nördlich gelegenen Hafenstadt Pisco abgehoben, bevor er aus bisher unbekannten Gründen am Sonntag abstürzte. Der Helikopter war zuvor bei Rettungsarbeiten für Flutopfer in Arequipa zum Einsatz gekommen. Die Luftwaffe leitete Ermittlungen zur Unglücksursache ein. Lokale Medien berichteten, dass es dem Hund gut zu gehen schien, er aber vorsorglich in eine Tierklinik gebracht wurde, wie „Arab News“ berichtet.