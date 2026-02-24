Vorteilswelt
Sturz im Olympia-Bob:

„Da schaut jeder zuerst auf sich, um zu überleben“

Olympia
24.02.2026 18:30
Bei 115 km/h kippte der Viererbob von Pilot Jakob Mandlbauer um.
Bei 115 km/h kippte der Viererbob von Pilot Jakob Mandlbauer um.(Bild: AP/Aijaz Rahi)
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Beim spektakulären Olympia-Sturz saß Daiyan Nichols-Bardi direkt hinter dem verletzten steirischen Piloten Jakob Mandlbauer. Der Anschieber aus Niederösterreich beschrieb der „Krone“ nun die bangen Momente in der Bahn – und wechselt erst einmal den Bob...

Das Spital in Salzburg konnte er verlassen, die Krause wegen Überstreckung im Halsbereich ist Jakob Mandlbauer vorerst geblieben. Mit dem Überschlag im Viererbob hatte der steirische Pilot für den größten Schock bei diesen Winterspielen aus heimischer Sicht gesorgt. „Bei mir herrscht nicht nur Enttäuschung, sondern auch Wut“, nimmt er den Sturz auf seine Kappe, „für die Burschen, die hinten gesessen sind, tut es mir sehr leid.“

Olympia
24.02.2026 18:30
