„Da schaut jeder zuerst auf sich, um zu überleben“

Das Spital in Salzburg konnte er verlassen, die Krause wegen Überstreckung im Halsbereich ist Jakob Mandlbauer vorerst geblieben. Mit dem Überschlag im Viererbob hatte der steirische Pilot für den größten Schock bei diesen Winterspielen aus heimischer Sicht gesorgt. „Bei mir herrscht nicht nur Enttäuschung, sondern auch Wut“, nimmt er den Sturz auf seine Kappe, „für die Burschen, die hinten gesessen sind, tut es mir sehr leid.“