Nach „123“ ist auch die Flottify-Flotte insolvent

„Seit 16. Februar ist die Frima in Konkurs“

Die WEBA GmbH positionierte sich im heurigen Jahr mit einem Markenauftritt im österreichischen Mobilitätsmarkt neu und trat – mit der ehemaligen 123-Flotte – als Carsharing-Anbieter unter dem Namen „Flottify“ auf. Bei vielen Baumärkten oder großen Blumenfachgeschäften konnten österreichweit 240 Wägen geliehen werden. Durch den Entfall der Kautionspflicht wurden finanzielle und administrative Barrieren abgebaut.