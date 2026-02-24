Nach „123“ ist auch die Flottify-Flotte insolvent

Der Autoverleih für Lieferwägen in Kärnten ist schwierig. „123“-Transporter ging im Vorjahr in Konkurs, jetzt ist auch der Nachfolgebetrieb „Flottify“, der 240 Wägen übernommen hatte, nach kurzer Zeit pleite.
Der Autoverleih in Klagenfurt ist heikel geworden. 123-Transporter ging im Vorjahr, wie berichtet, insolvent. Viele Mieter fühlten sich in den letzten Monaten vom Anbieter betrogen, weil sie von „123“ – und nicht der Polizei – viele hohen Strafen auferlegt bekamen und sofort zahlen mussten.
Es wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Der Schuldenstand beläuft sich auf 4,7 Millionen Euro, der Großteil davon ergebe sich aus Kautionsrückzahlungsansprüchen.
„Seit 16. Februar ist die Frima in Konkurs“
Die WEBA GmbH positionierte sich im heurigen Jahr mit einem Markenauftritt im österreichischen Mobilitätsmarkt neu und trat – mit der ehemaligen 123-Flotte – als Carsharing-Anbieter unter dem Namen „Flottify“ auf. Bei vielen Baumärkten oder großen Blumenfachgeschäften konnten österreichweit 240 Wägen geliehen werden. Durch den Entfall der Kautionspflicht wurden finanzielle und administrative Barrieren abgebaut.
Jetzt ist es aber auch mit „Flottify“ vorbei. „Seit 16. Februar ist die Firma in Konkurs“, sagt Geschäftsführer Kurt Wilfinger zur „Kärntner Krone“. Eine PR-Agentur war zuvor schon vom Unternehmen abgesprungen. Wie es finanziell aussieht, ist unklar.
