Kurden in Syrien stehen mit dem Rücken zur Wand

Kurdische Autonomie vor dem Aus

Die SDF sollen nun einen Plan vorlegen, wie die Institutionen in der kurdischen Selbstverwaltung in die staatliche Ordnung übergehen. Damit dürfte das Ende der de facto autonomen Region Rojava besiegelt sein. Nachdem die USA die Kurden in Syrien – ihre langjährigen Verbündeten im Kampf gegen die Terrormiliz IS – fallenließen und dem syrischen Übergangspräsidenten den Rücken stärken, ist von dieser Seite keine Hilfe für die Autonomie der Kurden zu erwarten.