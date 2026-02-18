Neue Studie stellt alte Beziehungsregeln infrage

Das klassische Bild von Ehe und Zusammenleben hat sich grundlegend gewandelt – und mit ihm offenbar auch dessen Bedeutung für das persönliche Wohlbefinden im Alter. Während ein gemeinsames Leben ohne Trauschein noch vor wenigen Jahrzehnten als Ausnahme galt und gesellschaftlich stigmatisiert war, ist es heute in vielen Altersgruppen längst Normalität. Genau dieser Wandel könnte erklären, warum frühere Studien deutlich stärkere positive Effekte einer Heirat festgestellt haben als aktuelle Untersuchungen.
Darauf verweisen die Forscherinnen und Forscher in ihrer Analyse, die auf Daten der Health and Retirement Study basiert – einer seit 1992 laufenden, repräsentativen Längsschnittstudie der University of Michigan, in der alle zwei Jahre rund 20.000 US-Amerikanerinnen und -Amerikaner über 50 Jahre zu Gesundheit, Lebensumständen und sozialen Beziehungen befragt werden. Diese Daten erlauben es, Veränderungen im Zeitverlauf präzise nachzuzeichnen und mit vergleichbaren Kontrollgruppen abzugleichen.
Hochzeit nicht der Weg zum Glück
Die zentrale Erkenntnis: Nicht die formale Eheschließung, sondern das tatsächliche Zusammenziehen mit einem Partner geht mit einem Anstieg der Lebenszufriedenheit einher – und zwar unabhängig vom Geschlecht. Eine Heirat unter bereits zusammenlebenden Paaren hingegen zeigte keinen zusätzlichen Effekt auf depressive Symptome oder Lebenszufriedenheit.
Trennungen wiederum waren in der Hauptanalyse nicht mit einem signifikanten Rückgang des Wohlbefindens verbunden, was auf eine gewisse Anpassungsfähigkeit in der mittleren und höheren Lebensphase hindeutet.
Effekte gelten nicht für jeden gleich
Die Psychologin hinter der Studie betont allerdings, dass es sich um statistische Durchschnittswerte handelt: Individuelle Erfahrungen können davon deutlich abweichen. Zudem erfasse die Analyse primär allgemeine Wohlbefindensindikatoren wie Lebenszufriedenheit und depressive Symptome – Effekte auf stärker sozial geprägte Dimensionen wie Einsamkeit könnten ausgeprägter und langlebiger sein.
Schutz gegen soziale Isolation
Gestützt wird diese Interpretation durch eine verwandte Studie von Wahring et al. (2026), ebenfalls auf Basis von HRS-Daten. Sie zeigt, dass das Zusammenziehen mit einem Partner die Wahrscheinlichkeit von Einsamkeit deutlich senkt – besonders bei älteren Männern, wenn dieser Schritt mit einer Heirat verbunden ist.
Eine spätere Heirat ohne Wohnungswechsel oder Trennungen führten hingegen zu keinen messbaren Veränderungen der Einsamkeit. Dies unterstreicht die Schutzwirkung gelebter Partnerschaften gegen soziale Isolation im Alter.
Ehe immer weniger ein „Wohlfühl-Booster“
Der gesellschaftliche Kontext spielt dabei eine zentrale Rolle: In den USA ist die Zahl unverheirateter, zusammenlebender Menschen über 65 in den vergangenen 15 Jahren stark gestiegen. Auch in Europa hat sich Cohabitation etabliert – besonders in Nordeuropa seit langem, in Süd- und Osteuropa mit zeitlicher Verzögerung, aber klar steigender Tendenz. Wo das Zusammenleben ohne Trauschein zur Norm wird, verliert die Ehe als zusätzlicher „Wohlfühl-Booster“ offenbar an Bedeutung.
Insgesamt deuten die Befunde auf eine wachsende Flexibilität von Beziehungsformen im Alter hin. Entscheidend für das Wohlbefinden scheint weniger die formale Bindung als vielmehr das tatsächliche gemeinsame Leben – ein Befund, der angesichts ähnlicher Beziehungsnormen auch für europäische Länder plausibel erscheint, wenn auch mit kulturellen Nuancen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.