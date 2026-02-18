Vorteilswelt
Heirat überschätzt?

Neue Studie stellt alte Beziehungsregeln infrage

Wissen
18.02.2026 11:07
Das gemeinsame Wohnen im Alter ist wichtiger als der Trauschein, so die neue Studie.
Das gemeinsame Wohnen im Alter ist wichtiger als der Trauschein, so die neue Studie.(Bild: 9nong - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das klassische Bild von Ehe und Zusammenleben hat sich grundlegend gewandelt – und mit ihm offenbar auch dessen Bedeutung für das persönliche Wohlbefinden im Alter. Während ein gemeinsames Leben ohne Trauschein noch vor wenigen Jahrzehnten als Ausnahme galt und gesellschaftlich stigmatisiert war, ist es heute in vielen Altersgruppen längst Normalität. Genau dieser Wandel könnte erklären, warum frühere Studien deutlich stärkere positive Effekte einer Heirat festgestellt haben als aktuelle Untersuchungen.

Darauf verweisen die Forscherinnen und Forscher in ihrer Analyse, die auf Daten der Health and Retirement Study basiert – einer seit 1992 laufenden, repräsentativen Längsschnittstudie der University of Michigan, in der alle zwei Jahre rund 20.000 US-Amerikanerinnen und -Amerikaner über 50 Jahre zu Gesundheit, Lebensumständen und sozialen Beziehungen befragt werden. Diese Daten erlauben es, Veränderungen im Zeitverlauf präzise nachzuzeichnen und mit vergleichbaren Kontrollgruppen abzugleichen.

Hochzeit nicht der Weg zum Glück
Die zentrale Erkenntnis: Nicht die formale Eheschließung, sondern das tatsächliche Zusammenziehen mit einem Partner geht mit einem Anstieg der Lebenszufriedenheit einher – und zwar unabhängig vom Geschlecht. Eine Heirat unter bereits zusammenlebenden Paaren hingegen zeigte keinen zusätzlichen Effekt auf depressive Symptome oder Lebenszufriedenheit.

Lebenszufriedenheit steigt beim Zusammenziehen, nicht bei der Heirat
Lebenszufriedenheit steigt beim Zusammenziehen, nicht bei der Heirat(Bild: ivashstudio.com)

Trennungen wiederum waren in der Hauptanalyse nicht mit einem signifikanten Rückgang des Wohlbefindens verbunden, was auf eine gewisse Anpassungsfähigkeit in der mittleren und höheren Lebensphase hindeutet.

Effekte gelten nicht für jeden gleich
Die Psychologin hinter der Studie betont allerdings, dass es sich um statistische Durchschnittswerte handelt: Individuelle Erfahrungen können davon deutlich abweichen. Zudem erfasse die Analyse primär allgemeine Wohlbefindensindikatoren wie Lebenszufriedenheit und depressive Symptome – Effekte auf stärker sozial geprägte Dimensionen wie Einsamkeit könnten ausgeprägter und langlebiger sein.

Schutz gegen soziale Isolation
Gestützt wird diese Interpretation durch eine verwandte Studie von Wahring et al. (2026), ebenfalls auf Basis von HRS-Daten. Sie zeigt, dass das Zusammenziehen mit einem Partner die Wahrscheinlichkeit von Einsamkeit deutlich senkt – besonders bei älteren Männern, wenn dieser Schritt mit einer Heirat verbunden ist.

Eine spätere Heirat ohne Wohnungswechsel oder Trennungen führten hingegen zu keinen messbaren Veränderungen der Einsamkeit. Dies unterstreicht die Schutzwirkung gelebter Partnerschaften gegen soziale Isolation im Alter.

Ehe immer weniger ein „Wohlfühl-Booster“
Der gesellschaftliche Kontext spielt dabei eine zentrale Rolle: In den USA ist die Zahl unverheirateter, zusammenlebender Menschen über 65 in den vergangenen 15 Jahren stark gestiegen. Auch in Europa hat sich Cohabitation etabliert – besonders in Nordeuropa seit langem, in Süd- und Osteuropa mit zeitlicher Verzögerung, aber klar steigender Tendenz. Wo das Zusammenleben ohne Trauschein zur Norm wird, verliert die Ehe als zusätzlicher „Wohlfühl-Booster“ offenbar an Bedeutung.

Insgesamt deuten die Befunde auf eine wachsende Flexibilität von Beziehungsformen im Alter hin. Entscheidend für das Wohlbefinden scheint weniger die formale Bindung als vielmehr das tatsächliche gemeinsame Leben – ein Befund, der angesichts ähnlicher Beziehungsnormen auch für europäische Länder plausibel erscheint, wenn auch mit kulturellen Nuancen.

18.02.2026 11:07
