Neue Studie stellt alte Beziehungsregeln infrage

Ehe immer weniger ein „Wohlfühl-Booster“

Der gesellschaftliche Kontext spielt dabei eine zentrale Rolle: In den USA ist die Zahl unverheirateter, zusammenlebender Menschen über 65 in den vergangenen 15 Jahren stark gestiegen. Auch in Europa hat sich Cohabitation etabliert – besonders in Nordeuropa seit langem, in Süd- und Osteuropa mit zeitlicher Verzögerung, aber klar steigender Tendenz. Wo das Zusammenleben ohne Trauschein zur Norm wird, verliert die Ehe als zusätzlicher „Wohlfühl-Booster“ offenbar an Bedeutung.