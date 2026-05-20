„Bienenfreundlich“ und trotzdem hochgiftig

Ergebnisse 2021 und 2022 noch schlechter

Bereits 2021 und 2022 hatte Global 2000 – damals gemeinsam mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) – als bienenfreundlich verkaufte Pflanzen getestet. Damals waren die Ergebnisse noch schlechter: 2022 fanden sich auf 42 von 44 Proben Pestizide. Heuer wurde der Test mit der Arbeiterkammer Oberösterreich wiederholt. Es waren diesmal zwar weniger Pflanzen belastet, die gefundenen Rückstände seien aber auch bei rückläufigen Zahlen nicht akzeptabel, so Karolina Hötzeneder von Global 2000. „Es darf nicht sein, dass Pflanzen die dezidiert als bienenfreundlich ausgewiesen sind, immer noch zur Todesfalle für unsere wichtigsten Bestäuber werden können. Bienentoxische Pestizide haben hier grundsätzlich keinen Platz.“