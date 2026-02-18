Ortschef wurde bei Alkofahrt von Polizei erwischt

Bereits als Teenager verlor Christian Aufreiter wegen Alkohol am Steuer den Führerschein. Knapp 40 Jahre später stieg er laut eigenen Angaben mit vier Bier ins Auto. Das Messgerät zeigte 0,55 Promille an. Damit wird der Langensteiner SPÖ-Bürgermeister (OÖ) den „Zettel“ einen Monat abgeben müssen. In der „Krone“ erklärt er sich.
Unrühmlich klang für den Langensteiner Bürgermeister Christian Aufreiter der Fasching aus. Nach einem feuchtfröhlichen Nachmittagstermin am Rosenmontag ist der SP-Ortschef der 2500-Einwohner-Gemeinde den Führerschein los. „Um kurz vor 18.30 Uhr bog ich bei der Heimfahrt in eine Quergasse ein und sah danach, dass die Polizei mir folgt. Nachdem ich das Auto vor der Haustüre abgestellt hatte, forderten mich die Beamten zum Alkotest auf. Ich habe sofort gesagt, dass ich vier Bier getrunken habe“, bedauert der 56-Jährige die Alko-Fahrt.
