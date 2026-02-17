Gesundheitskasse spart jetzt bei Luxus-Treffen ein

260.000 Euro Kosten

Laut „Krone“-Informationen ergingen die Einladungen diesmal nur mehr an knapp die Hälfte der 250 Vorjahresteilnehmer. Die ÖGK bestätigt auf Anfrage, dass zumindest „weit weniger Personen“ eingeladen wurden als noch in den Jahren zuvor. Auch ein internes Oktoberfest, wie etwa im Jahr 2022, soll es beim Arbeitstreffen heuer nicht mehr geben. Davon verspricht man sich in der Kasse eine Reduktion der Gesamtkosten. Wie eine parlamentarische Anfrage der FPÖ ans Tageslicht brachte, mussten Beitragszahler ja immerhin 260.000 Euro für das Seminar aufwenden. Eine Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen sei aktuell (doch) nicht geplant.