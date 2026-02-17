Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach „Krone“-Berichten

Gesundheitskasse spart jetzt bei Luxus-Treffen ein

Österreich
17.02.2026 19:32
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Österreichs Gesundheitskasse (ÖGK) spart nicht mehr nur bei den Leistungen für die Patienten, sondern dank Berichten der „Krone“ auch bei sich selbst ein. Beim alljährlichen Luxus-Treffen, das heuer trotz der Kritik wieder stattfinden wird, gibt es etliche Kürzungen.

0 Kommentare

Bastelworkshops und Bobbycar-Fahrten – wie die „Krone“ und das „Profil“ aufdeckten, stand all das für 250 Chefs der Österreichischen Gesundheitskasse beim alljährlichen „Luxusseminar“ im Gut Brandlhof, immerhin Österreichs Golfhotel des Jahres 2024, auf der Tagesordnung. Jetzt steht fest: Wo vergangenen Sommer auch Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo mit seinem Saudi-Klub Al Nassr eincheckte, treffen sich von 11. bis 13. Mai wieder die ÖGK-Bosse, ein personelles Potpourri aus leitenden Angestellten, aber etwa auch Betriebsräten, zum intensiven Austausch, einer „Leadership-Arbeitsklausur“.

Nicht nur Sauna, sondern auch Köpfe gestrichen
Diesmal werden sich dort allerdings weit weniger Chefs einfinden als noch in den Vorjahren. ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer stellte in der „Krone“ ja bereits Einsparungen für den Fall in Aussicht, dass man das Arbeitstreffen der lauten, politischen Kritik zum Trotz wieder abhalten werde. Und so kam es jetzt auch. Gespart wird aber nicht nur beim „Wellness-Faktor“, sondern auch bei der Teilnehmerzahl.

Lesen Sie auch:
Das nächste Luxusseminar wird abgesagt – oder aber weit weniger luxuriös.
„Geht um die Arbeit!“
Jetzt Wellness-Verbot beim Luxusseminar der ÖGK
05.12.2025
Peter McDonald warnt
ÖGK-Chef: „Werden nicht alle Spitäler halten“
17.01.2026
Mattle im Landtag
„Die ÖGK-Reform ist ganz klar stecken geblieben“
04.02.2026
Das nächste Luxusseminar wird weit weniger luxuriös.
Das nächste Luxusseminar wird weit weniger luxuriös.(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster, Kronen Zeitung)

260.000 Euro Kosten 
Laut „Krone“-Informationen ergingen die Einladungen diesmal nur mehr an knapp die Hälfte der 250 Vorjahresteilnehmer. Die ÖGK bestätigt auf Anfrage, dass zumindest „weit weniger Personen“ eingeladen wurden als noch in den Jahren zuvor. Auch ein internes Oktoberfest, wie etwa im Jahr 2022, soll es beim Arbeitstreffen heuer nicht mehr geben. Davon verspricht man sich in der Kasse eine Reduktion der Gesamtkosten. Wie eine parlamentarische Anfrage der FPÖ ans Tageslicht brachte, mussten Beitragszahler ja immerhin 260.000 Euro für das Seminar aufwenden. Eine Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen sei aktuell (doch) nicht geplant. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
17.02.2026 19:32
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen
In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
171.187 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.322 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.830 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1431 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1179 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1152 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Österreich
Nach „Krone“-Berichten
Gesundheitskasse spart jetzt bei Luxus-Treffen ein
Sperre nach Unfall
Auto stürzt in eiskalte Ache: Insassen verletzt
„Echt gruselig“
Plötzlich finster: Stromausfall in U-Bahn-Station!
Spektakulärer Unfall
Badner Bahn entgleist nach Crash mit Fahrzeug
Blieb kopfüber stecken
Freerider (18) stirbt nach Sturz im Pulverschnee
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf