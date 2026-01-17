ÖGK-Chef: „Werden nicht alle Spitäler halten“

Grenzen bringen uns nicht weiter

Ludwigs Vorschlag nach vier Gesundheitsregionen kann McDonald nicht viel abgewinnen. Da hätte man wieder diese Grenzen und man spricht wieder von Gastpatienten, „ein Begriff, den es unserer Ansicht nach nicht geben dürfte“. „Wir brauchen eine österreichweite Lösung und einen Abbau der Grenzen im Gesundheitswesen. Da bringen uns Regionen natürlich auch nicht weiter. Österreich ist gerade klein genug, um das zentral und national steuern zu können. Deswegen braucht es da auch einen großen Wurf bei der Reformpartnerschaft.“