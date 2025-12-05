Jetzt Wellness-Verbot beim Luxusseminar der ÖGK

Bastelworkshops, Bobbycars und Luftballons – wie die „Krone“ und das „Profil“ aufdeckten, stand all das für 250 Chefs der ÖGK beim „Luxusseminar“ im Gut Brandlhof, immerhin Österreichs Golfhotel des Jahres 2024, auf der Tagesordnung. Wo im Sommer auch Superstar Cristiano Ronaldo mit seinem Saudi-Klub Al Nassr eincheckte, könnten sich im Mai 2026 auch die Kassenchefs wieder in der Lobby versammeln. Wie berichtet, wurde nämlich vor den medialen Enthüllungen bereits für das Jahr 2026 gebucht. Intern sind auch ob der schiefen Finanzlage der Kasse, für das Jahr 2029 wird immerhin mit 797,7 Millionen Euro Defizit kalkuliert, aber heftige Diskussionen entflammt.