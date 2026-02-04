„Die ÖGK-Reform ist ganz klar stecken geblieben“

„Er war kein Freund dieser Zentren“

Und dieser lieferte folgende Antwort: „Ich habe mich mit Verantwortlichen der ÖGK ausgetauscht und nachgefragt, wie es prinzipiell sein könne, dass andere Bundesländer mehr Primärversorgungszentren haben als Tirol. Und ich habe eine Antwort erhalten: Artur Wechselberger, ehemaliger Präsident der Tiroler und der Österreichischen Ärztekammer, sei kein Freund dieser Zentren gewesen.“ Mattle gebe „offen“ zu, dass es hier Aufholbedarf gebe. „Und wir unternehmen alles dafür. Es wäre großartig, wenn wir noch heuer drei weitere Primärversorgungszentren eröffnen könnten, jenes für Kinder ist bereits in der Pipeline. Aber die Dinge sind nun nicht einmal über Nacht realisierbar“, sagte LH Mattle.