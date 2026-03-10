Noch immer keine Lösung für die Todeskreuzung

Dem voraus geht ein jahrelanger Streit über die Kostenteilung zwischen Stadt und Land. Bei Arbeiten an Landesstraßen im Stadtgebiet, wie etwa in der Gaisbergstraße beim Borromäum oder in der Innsbrucker Bundesstraße, müssen beide zahlen. Die Unterschrift der Stadtpolitik unter einem neuen Übereinkommen aber fehlt. „Wir können mit der Umsetzung von Projekten erst starten, wenn die Zuständigen der Stadt die Einigung schriftlich unterzeichnen“, heißt es dazu von Landesvize Stefan Schnöll (ÖVP).