Schon wieder neue Probleme mit der ID-Austria

Vereinzelte Probleme

Die Wirtschaftskammer OÖ teilt auf Anfrage mit, dass Unternehmer seit Anfang 2020 verpflichtet sind, an der elektronischen Zustellung teilzunehmen. Dass es vereinzelt immer wieder Probleme mit der ID-Austria gibt, sei bekannt. Daher stehe man in Kontakt mit den Applikations-Verantwortlichen, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Fehler auszumerzen. Außerdem finden laufend Infotage für Unternehmer statt, zum Beispiel am 24. März in der Wirtschaftskammer Oberösterreich.