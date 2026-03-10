Israel bombardiert Hisbollah ++ Ölpreis gibt nach

Tag 11 des Krieges im Nahen Osten: Während Israel mit neuen Luftangriffen im Libanon die Hisbollah ins Visier nimmt, deutet US-Präsident Donald Trump ein baldiges Ende der Kriegshandlungen an. Der Preis für Erdöl gibt deswegen weiter nach. krone.at tickert live.
Das Wichtigste in Kürze:
Die wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages im Live-Überblick:
Krieg tobt seit Ende Februar
Seit 28. Februar wurden Hunderte Ziele attackiert, darunter Raketenstellungen, Stützpunkte der Revolutionsgarden sowie Anlagen des iranischen Atomprogramms. Bei den ersten Angriffen kam auch Irans oberster Führer Ali Khamenei ums Leben, ebenso mehrere ranghohe Militärs. Teheran reagierte rasch mit Gegenangriffen: Raketen und Drohnen wurden auf Israel sowie auf US-Militärbasen im Nahen Osten abgefeuert, etwa in Bahrain, Kuwait und im Irak.
Israel und die USA führen nach eigenen Angaben weiterhin tägliche Luftschläge gegen die iranische Infrastruktur aus. Gleichzeitig setzt Teheran auch auf Angriffe über verbündete Gruppen in der Region, darunter die Hisbollah im Libanon. Bereits in den ersten Kriegstagen kamen Hunderte Menschen ums Leben, die meisten davon im Iran; zudem wurden Tausende Ziele in über hundert Städten angegriffen.
