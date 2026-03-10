Vorteilswelt
Tag 11 im Nahost-Krieg

Israel bombardiert Hisbollah ++ Ölpreis gibt nach

Außenpolitik
10.03.2026 09:35
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Tag 11 des Krieges im Nahen Osten: Während Israel mit neuen Luftangriffen im Libanon die Hisbollah ins Visier nimmt, deutet US-Präsident Donald Trump ein baldiges Ende der Kriegshandlungen an. Der Preis für Erdöl gibt deswegen weiter nach. krone.at tickert live.

0 Kommentare

Das Wichtigste in Kürze:

  • Israel hat mit neuen Luftangriffen im Libanon die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz empfindlich getroffen.
  • Der Ölpreis gibt weiter nach, beschleunigt von Äußerungen des US-Präsidenten, wonach der Krieg bald beendet sein könnte.
  • Nach Angaben der IAEA hat der Iran weiterhin Reserven an angereichertem Uran, die schnell waffenfähig gemacht werden können.
  • Laut der Ökonomin Gülsüm Akbulut könnte der Krieg eine weltweite Rezession auslösen. Sie warnt vor Lieferengpässen bei Erdöl.
Porträts der getöteten Anführer der Hisbollah und des Iran vor einem zerstörten Gebäude der ...
Porträts der getöteten Anführer der Hisbollah und des Iran vor einem zerstörten Gebäude der Hisbollah-geführten Al-Qard Al-Hasan Association(Bild: AP/Hussein Malla)
Der Iran wurde laut Trump stark geschwächt. Eine Anlage in Isfahan, in der Irans angereichertes ...
Der Iran wurde laut Trump stark geschwächt. Eine Anlage in Isfahan, in der Irans angereichertes Uran lagert, wurde aber bisher nicht getroffen (Archivbild).(Bild: AP/Jacquelyn Martin, AFP)

Die wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages im Live-Überblick:

Krieg tobt seit Ende Februar
Seit 28. Februar wurden Hunderte Ziele attackiert, darunter Raketenstellungen, Stützpunkte der Revolutionsgarden sowie Anlagen des iranischen Atomprogramms. Bei den ersten Angriffen kam auch Irans oberster Führer Ali Khamenei ums Leben, ebenso mehrere ranghohe Militärs. Teheran reagierte rasch mit Gegenangriffen: Raketen und Drohnen wurden auf Israel sowie auf US-Militärbasen im Nahen Osten abgefeuert, etwa in Bahrain, Kuwait und im Irak.

Israel und die USA führen nach eigenen Angaben weiterhin tägliche Luftschläge gegen die iranische Infrastruktur aus. Gleichzeitig setzt Teheran auch auf Angriffe über verbündete Gruppen in der Region, darunter die Hisbollah im Libanon. Bereits in den ersten Kriegstagen kamen Hunderte Menschen ums Leben, die meisten davon im Iran; zudem wurden Tausende Ziele in über hundert Städten angegriffen. 

Außenpolitik
10.03.2026 09:35
