Trump: Krieg im Iran ist „so gut wie beendet“

„Unklare Ziele“ als Vorteil

Lehne rechnet ebenfalls mit einem baldigen Ende der Kampfhandlungen. Die unklar formulierten Kriegsziele hätten Trump einen politischen Vorteil verschafft: Er könne den Krieg jederzeit beenden und für sich entscheiden. Aufgrund der nahenden Midterm-Wahlen in den Vereinigten Staaten könne Trump die Militärintervention ohnehin nicht mehr lange innenpolitisch rechtfertigen. Der Fachmann gab jedoch zu bedenken, dass ein baldiges Kriegsende zur Folge hätte, dass die Region instabil bleibe. Der Iran könnte sein Nuklearprogramm und die Raketenproduktion wieder aufnehmen, was einen erneuten Angriff der USA provozieren könnte.