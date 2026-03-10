Möglicher Papst-Besuch in Österreich: „Why not?“

Einer der wichtigsten Punkte auf der Agenda ist die künftige Rollenverteilung innerhalb der Bischofskonferenz: So werden die Kommissionen und Referate für die Dauer von fünf Jahren besetzt. Der steirische Oberhirte Wilhelm Krautwaschl soll etwa gute Chancen auf die Nachfolge von Franz Lackner (er wird heuer 70) als Sprecher der Bischofskonferenz haben.