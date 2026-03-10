Wer wirtschaftlich vom Iran-Krieg profitiert

Die Schließung betreffe Österreich indirekt durch einen Anstieg der Ölpreise, sagte Johannes Benigni von der Energieberatungsfirma JBC Vienna. Die geringen Mengen des Rohöls, die über diesen Seeweg nach Europa geliefert worden seien, ließen sich „schon ersetzen“. In Österreich seien die Lagerbestände zwar niedrig, aber das sei saisonal nach der Heizsaison nicht ungewöhnlich. Die Herausforderung sei, wie die Speicher wieder aufgefüllt werden. Die Händler hätten weniger Anreiz, sich mit teurem „Sommergas“ einzudecken, also zu hohen Preisen für den Winter auf Vorrat einzukaufen. „Damit werden wir höchstwahrscheinlich in die Wintersaison gehen und nicht so viel Gas auf Lager haben, und das wird dann zu Stress führen“, prognostizierte Benigni. Die Bombardierungen der Energie-Infrastruktur im Iran würden sich auch auf die Inflation hierzulande auswirken.