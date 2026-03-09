Vorteilswelt
Tag 10 im Nahost-Krieg

Selenskyj schickt Drohnen ++ Verbündete uneins?

Außenpolitik
09.03.2026 06:41
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auch der Nachfolger von Ayatollah Ali Khamenei lässt nach seiner nunmehrigen offiziellen Ernennung zum obersten geistlichen Führer des Iran die Waffen sprechen. Unterdessen gibt es offenbar erste Unstimmigkeiten zwischen Washington und der Führung in Jerusalem. Die wichtigsten Nachrichten des Tages im krone.at-Liveticker.

0 Kommentare

 „Der Iran hat unter (...) Mojtaba Khamenei die erste Welle von Raketen auf die besetzten Gebiete abgefeuert“, berichtete der staatliche Sender Irib am Montag auf Telegram. Der Sender veröffentlichte ein Foto eines Projektils, das die Aufschrift „Auf Ihren Befehl Sayyid Mojtaba“ trug. Sayyid ist ein Ehrentitel im schiitischen Islam. Der Iran hatte bereits zuvor am Sonntag nach eigenen Angaben Angriffe auf Ziele in Israel sowie auf US-Stützpunkte in der Golfregion gestartet. Es seien „Raketen der neuen Generation“ in Richtung Tel Aviv, der Negev-Wüste und auf Luftwaffenstützpunkte der USA in der Region abgefeuert worden, hieß es am in einer von iranischen Medien verbreiteten Erklärung der Revolutionsgarden.

Das Wichtigste in Kürze:

  • Die Ukraine schickt auf Bitten der USA Abfangdrohnen und Drohnenexperten nach Jordanien, um dort US-Militärstützpunkte zu schützen.
  • Unmittelbar nach Ernennung des neuen geistlichen Oberhaupts des Iran führte das Mullah-Regime „Auf Befehl von Sayyid Mojtab“, dem Sohn des getöteten Ayatollah, eine neue Angriffswelle auf Israel durch.
  • Der sich ausweitende Krieg im Nahen Osten hat den Ölpreis am Montag auf den höchsten Stand seit Juli 2022 getrieben und die Aktienmärkte weltweit auf Talfahrt geschickt.  Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich in der Spitze um fast 20 Prozent auf 111,04 US-Dollar (rund 95 Euro).

Die wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages im Live-Überblick:

Kein Ende des Flächenbrandes in Sicht
Seit 28. Februar wurden Hunderte Ziele attackiert, darunter Raketenstellungen, Stützpunkte der Revolutionsgarden sowie Anlagen des iranischen Atomprogramms. Bei den ersten Angriffen kam auch Irans oberster Führer Ali Khamenei ums Leben, ebenso mehrere ranghohe Militärs. Teheran reagierte rasch mit Gegenangriffen: Raketen und Drohnen wurden auf Israel sowie auf US-Militärbasen im Nahen Osten abgefeuert, etwa in Bahrain, Kuwait und im Irak.

Seit Anfang März dauern die Gefechte an. Israel und die USA führen nach eigenen Angaben weiterhin tägliche Luftschläge gegen die iranische Infrastruktur aus. Gleichzeitig setzt Teheran auch auf Angriffe über verbündete Gruppen in der Region, darunter die Hisbollah im Libanon.

Bereits in den ersten Kriegstagen kamen Hunderte Menschen ums Leben, die meisten davon im Iran; zudem wurden Tausende Ziele in über hundert Städten angegriffen. Ein Polit-Experte hält gar einen Dritten Weltkrieg für möglich.

Außenpolitik
09.03.2026 06:41
Ähnliche Themen
